هشدار نسبت به زمین گیر شدن معادن/ نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم

سجاد غرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأمین ماشین آلات معادن، اظهار کرد: در حال حاضر طبق براورد های انجام شده، فقط «معادن کوچک مقیاس» در انتهای سال ۹۹ نیاز به تأمین ۱۱ هزار دستگاه جدید داشتند که جهت افزایش حمل عملیاتی بوده است؛ یعنی این دستگاه‌ها برای نوسازی و … نیست.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک برداری انجام شود در حالیکه این عدد هم اکنون ۵۰ میلیون تن است، افزود: همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ جهت تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم.

غرقی یادآور شد: جهت دستیابی به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم به اهداف ۱۴۰۴ برسیم و هم از زمین گیر شدن این صنعت جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: جهت تأمین بخش عمده این مواد معدنی و استخراجی، ظرفیت‌ها در صنایع پایین دست مثل سنگ‌های ساختمانی، مس و فولاد ایجاد شده است در صورتی که این ظرفیت استخراج نشود، بخش عمده‌ای از صنایع برای تأمین مواد اولیه به مشکل می‌خورند.

غرقی گفت: طبق صورت‌های مالی یک شرکت بزرگ تولید کننده ماشین آلات در سال ۹۹ که این شرکت بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات راهسازی و معدنی ماست، ۲۹ دستگاه تولید کرده است که فقط یک دستگاه بیل مکانیکی بوده است. فاصله بسیار زیادی بین نیاز صنعت معدنکاری به ماشین آلات با ظرفیت ساخت داخل.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در تمام دنیا هم شرکت‌های تولیدکننده ماشین آلات معدنی محدود هستند و عمدتاً از برندهای ژاپنی، امریکایی و … استفاده می‌کنند. اینکه ما تصور کنیم باید همه چیز را در داخل بسازیم تصور درستی نیست. اولاً ظرفیت ما بسیار پایین است و یک بیست هزارم نیاز بازار را تأمین می‌کند اما قوانینِ حاکم، واردات بخشی از ماشین آلات را ممنوع کرده به این دلیل که ما ساخت داخل داریم، در حالیکه ظرفیت داخل وجود ندارد.

۱۸ هزار دستگاه بالای ۲۰ سال عمر دارند

وی با بیان اینکه در حال حاضر واردات کمک می‌کند اما مقاومت از سمت این شرکت تولید کننده ماشین آلات بالاست، گفت: ما می‌گوئیم واردات ماشین آلات برای معدنکاران و پیمانکاران بدون تشریفات خاصی آزاد شود. در حال حاضر ۱۸ هزار دستگاه در معادن ما بالای ۲۰ سال عمر دارند که باید نوسازی شوند.

غرقی تاکید کرد: عملاً صنعت معدنکاری کشور در حال زمین گیر شدن و افت تولید است که بخش عمده‌ای از آن به دلیل نبود ماشین آلات است. نکته مهم آنکه زنجیره‌های بعدی که مصرف کنندگان مواد معدنی هستند دچار مشکل خواهند شد.

وی اظهار کرد: نوع سازوکار شرکت‌های تولیدکننده نباید روی ساخت همه تجهیزات باشند بلکه روی زنجیره ارزش ماشین آلات از ساخت قطعات و سرویس و خدمات باشد که این مساله بسیار می‌تواند اقتصادی و مؤثر باشد اما تاکید بر این است که کل دستگاه‌های سنگینی که فناوری بالایی دارد و وابسته به زنجیره‌های فنی قبل است که البته ما فاقدش هستیم، در داخل تولید شود؛ همین موضوع موجب بروز این اتفاقات می‌شود که واردات ماشین آلات محدود شده و تولید داخل هم رخ نمی‌دهد.