تعداد روستاهای مسدود لرستان به ۷۵۰ رسید/ آمار دقیق در دست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی صبح شنبه در گفتوگو با خبرنگاران گفت: از شامگاه پنجشنبه ۲۱ بهمن شاهد ورود سامانه بارشی به استان بودیم که باوجود برف شدید در گردنهها بهویژه گردنه گاماسیاب در محور نورآباد-نهاوند با حضور بهموقع راهداران هیچ محور اصلی و شریانی بسته نشد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر تردد در همه محورهای اصلی و شریانی برقرار است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: در حال حاضر همچنان شاهد بارش برف در اکثر گردنههای استان ازجمله زاغه، رازان، سرنمک، گله بادوش و … هستیم.
شرفی افزود: به علت لغزندگی محورها تردد فقط با زنجیر چرخ ممکن است و به مردم توصیه میشود حتماً نکات ایمنی و سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اولویت حفظ تردد در راههای اصلی، هنوز آمار دقیقی از روستاهای مسدود در دست نیست.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان یادآور شد: بر اساس گزارشهای همکاران راهداری تقریباً ۷۵۰ روستا در شهرستانهای خرمآباد، دلفان، الشتر، الیگودرز، دورود و بروجرد مسدود است که برفروبی این محورها آغاز شده است.
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