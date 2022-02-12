به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورآبادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: جشن نوروزگاه سال ۱۴۰۱ به میزبانی خراسان شمالی و با حضور کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، گرجستان، تاجیکستان و ترکیه برگزار می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد ادامه داد: از کشور قزاقستان ۲۵ نفر شامل مسئولان ارشد استانی و سرمایه گذاران و از دیگر کشورها ۴ نفر حضور خواهند داشت.

وی افزود: آداب و رسوم نوروزی این کشورها نزدیک به هم است لذا این نوروزگاه برای نخستین بار برگزار خواهد شد.

پورآبادی در ادامه از اعزام هیأت تجاری به نمایشگاه اکسپو دبی خبر داد و گفت: پس از رایزنی با مرکز ملی فرش ایران مقرر شد تا فرش دو روی استان به عنوان یکی از هشت برند کشور در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ معرفی شود.

رئیس اتاق بازرگانی بجنورد تصریح کرد: اکسپوی دبی فرصتی طلایی برای عرضه دستاوردها به منظور جذب سرمایه و مراوده‌های بین‌المللی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی کشورها به‌ویژه شهرهای میزبان است.

وی در خصوص راه اندازی بازارچه مرزی نیز گفت: راه اندازی بازارچه مرزی از مصوبات مهم شورای گفت‌وگوی استان است و در این نقشه راه در اولویت قرار دارد ضمن اینکه این موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود.

وی تصریح کرد: رایزنی‌های لازم در گذشته بین استانداری خراسان شمالی و معاون استاندار آخال ترکمنستان برای گشایش مرز پرسه سو انجام شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده است.