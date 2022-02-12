میراث فرهنگی متقاضی طرح ایمن سازی بازار تاریخی تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، پرهام جانفشان عنوان کرد: ارسال هرگونه طرح ایمن سازی از سوی کسبه بازار و سازمان آتش نشانی برای حفاظت از حریق بافت تاریخی بازار در معاونت میراث فرهنگی استان مورد تاکید و حمایت است.

او افزود: مرمت میدان حسن آباد بعد از حریق با مشارکت شهرداری و کسبه انجام شد و برای مرمت بخش آسیب دیده از آتش سوزی در بازار نیازمند مشارکت کسبه و شهرداری تهران است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران عنوان کرد: سرپرست و کارشناسان معاونت میراث فرهنگی از دقایق اولیه اعلام گزارش حریق در بازار تهران برای برآورد خسارت در محل حاضر بودند.

او افزود: میزان خسارت و نحوه بازسازی بخش آسیب دیده بازار پس از بررسی اولیه اعلام می‌شود.