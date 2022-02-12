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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۰۲

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران:

میراث فرهنگی متقاضی طرح ایمن سازی بازار تاریخی تهران است

میراث فرهنگی متقاضی طرح ایمن سازی بازار تاریخی تهران است

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران بعد از حریق بازار بزرگ تهران گفت: میراث فرهنگی متقاضی طرح ایمن سازی بازار تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، پرهام جانفشان عنوان کرد: ارسال هرگونه طرح ایمن سازی از سوی کسبه بازار و سازمان آتش نشانی برای حفاظت از حریق بافت تاریخی بازار در معاونت میراث فرهنگی استان مورد تاکید و حمایت است.

او افزود: مرمت میدان حسن آباد بعد از حریق با مشارکت شهرداری و کسبه انجام شد و برای مرمت بخش آسیب دیده از آتش سوزی در بازار نیازمند مشارکت کسبه و شهرداری تهران است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران عنوان کرد: سرپرست و کارشناسان معاونت میراث فرهنگی از دقایق اولیه اعلام گزارش حریق در بازار تهران برای برآورد خسارت در محل حاضر بودند.

او افزود: میزان خسارت و نحوه بازسازی بخش آسیب دیده بازار پس از بررسی اولیه اعلام می‌شود.

کد مطلب 5423576
فاطمه کریمی

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