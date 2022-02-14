به گزارش خبرنگار مهر، میترا کلهر سرمربی سابق تیم ملی اسکی آلپاین بانوان و ملی پوش اسبق این رشته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صحبت های اخیر برخی پیرامون قانونی نبودن دعوت از ورزشکار خارجی در پیست اسکی دربندسر گفت: برخی عنوان کرده اند که اگر ورزشکاری به ایران بیاید و در مسابقات شرکت کند امتیاز این مسابقه خلاف است، چنین قانونی وجود ندارد و این عرف است که همیشه ورزشکارانی که امتیاز بهتری دارند به اختیار خودشان در مسابقات اسکی کشورهای دیگر که ورزشکارانشان امتیاز کمتری دارند شرکت می کنند تا به سطح کیفی و کمی چنین رقابتهایی کمک کنند.



کلهر بیان داشت: نمونه این اتفاق را امسال از طرف فدراسیون اسکی دیدیم که ورزشکار سوئیسی را برای مسابقات امسال قبل از انتخابی المپیک دعوت کردند و کمک شد که اسکی بازان حاضر در مسابقات از نظر پوئن فیز امتیاز بهتری را کسب کنند و سطح مسابقه از نطر فنی خیلی بالا بیاید.

وی تصریح کرد: در مورد بهره بردار پیست دیزین و مدیرعامل شرکت تله کابین دربندسر که همسر من است شایعه شده که من به اجبار سرمربی تیم ملی شدم باید بگویم من از سال ۲۰۰۳ به عضویت تیم ملی نوجوانان و جوانان در آمدم و تا سال ۲۰۱۹ عضو تیم ملی اسکی ایران بودم و حضور در ۵ دوره مسابقات قهرمانی دنیا و دو دوره المپیک آسیایی و چندین مدال بین المللی در مسابقات ترکیه بخشی از موفقیت هایم بوده است. چندین سال نفر برتر لیگ کشور بودم و همچنین عضو اسکی چمن بانوان ایران بودم و دارنده مدال نقره مسابقات جهانی چمن هستم.

وی افزود: سالها با هزینه شخصی اسکی کردم و چندین هزار یورو هزینه کردم و به کمپ های تمرین اروپایی رفتم و زیر نظر بهترین اساتید اروپایی تمرین کردم و دوره دیدم. دوست داشتم که سالها تجربه خودم را در اختیار جوان تر ها بگذارم و به نفراتی که دوست دارم آینده ایران باشند و در این رشته پیشرفت کنند کمک کنم. آیا بعد از این همه هزینه و این همه سال عضویت تیم ملی و کسب عناوین مختلف مستحق این هستم که بگویند همسر من که مدیر عامل دربندسر است باعث شده من به اجبار مربی تیم ملی بانوان شوم؟ آیا بعد این همه سال حضور در بالاترین سطح اسکی حقم نیست بتوانم به عنوان مربی کار کنم؟

وی در خصوص آوردن ورزشکار خارجی به مسابقات داخلی گفت: خانم احمدی بارها از من خواهش کردند که ورزشکار خارجی به مسابقات دعوت کنم تا باعث شود امتیاز مسابقه را از نظر فنی بالا ببرند و در دو رشته سهمیه المپیک زمستانی داشته باشیم. پدرشان نیز خواهش کردند و گفتند همه هزینه های ورزشکار خارجی را متقبل می شوند و ما فقط این کار را انجام دهیم. وقتی من کمک کردم ورزشکار خارجی را به کشور دعوت کردیم متاسفانه به علت شرایط کوید یک ورزشکار را نتونستیم بیاریم و از وسط راه جا ماند و ورزشکار بعدی هم که به ایران آمد همه هزینه هاش پرداخت شده بود و فقط بلیط هواپیما مانده بود که خانم احمدی بعد از اینکه مسابقات تمام شده بود با من تماس داشت و گفت که من نمی توانم هزینه بلیط این ورزشکار را پرداخت کنم و اگر امکان دارد به من کمک کنید و من هم گفتم من هزینه بلیط این ورزشکار را متقبل می شوم ولی دقیقاً یکی دو روزی از این ماجرا گذشت که خانم احمدی خودشان به فدراسیون رفتند و نامه زدند و گفتند که من مربی شخصی دارم و می خواهم با مربی خصوصی خودم تمرین کنم و نمی خواهم در اردوی تیم ملی باشم و هزینه بلیط ورزشکاران را هم به من گفتند نمی خواهند پرداخت کنم و اعلام کردند مربی خصوصیشان این هزینه را پرداخت می کند. در واقع خانم احمدی خودش از فدراسیون خواست که همه چیز را باشگاهش پرداخت کند و گفت تمایلی به حضور در اردوی تیم ملی ندارد.

کلهر اظهار داشت: از همان اوایل اردبیبهشت ماه که من برنامه فنی و خیلی جامع و کاملی را طراحی کرده بودم و به فدراسیون و کمیته فنی ارائه داده بودم دوستان به صورت پنهانی در جلسه کمیته فنی در صدد حذف من برای المپیک بودند و در جلسه صراحتاً اعلام کردند که اعزام یک مربی برای المپیک کافی است که البته کارشناس خبره فدراسیون و رئیس کمیته فنی مخالفت کردند و در همان جلسه صورت جلسه ای تنظیم شد تا مربیان تیم ملی تا آخر المپیک همراه تیم باشند و به المپیک اعزام شوند. از خود فدراسیون به من گفتند که خانم زرگری مربی سابق تیم ملی و عاطفه احمدی تبانی کرده بودند که من را حذف کنند و ایشان به عنوان مربی مدرسه اسکی به المپیک اعزام شود.

وی افزود: عنوان کرده اند که ورزشکار را به خانه شان برده اند و ۶ ماه برای ورزشکار آشپزی کرده اند و اردوی بدنسازی را در منزلشان سپری کرده اند. جای تاسف برای اسکی است که اردوی تیم ملی کنسل می شود و ورزشکاران رها می شوند تا فردی آنها را به خانه ببرد و برایشان آشپزی کند و توقع اعزام به المپیک زمستانی همراه تیم ملی را هم داشته باشد.