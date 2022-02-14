بخشنامه نوروز ۱۴۰۱ به مدیران موزه ها ابلاغ شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه ۱۴۰۱ نوروز به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز و با توجه به شرایط کنونی کشور در مواجهه با اپیدمی بیماری کرونا و به منظور رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی به مدیران کل استان‌ها و مدیران موزه ملی ایران، مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی نیاوران، سعدآباد، کاخ گلستان و موزه ملی قرآن ابلاغ شده است.

در این بخشنامه، تقویم کاری ایام نوروزی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارتخانه در سطح کشور از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مشخص شده است.

بر اساس این بخشنامه فعالیت موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارتخانه در شهرهای مختلف کشور بستگی به رنگ‌بندی شهرها و اعلام وضعیت شیوع ویروس کرونا دارد که توسط ستاد مقابله با کرونا در استان ابلاغ می‌شود. روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تمام موزه‌ها و اماکن وابسته، فعال و روز دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.

ساعت بازدید موزه‌ها و اماکن وابسته در ایام نوروز از ساعت ۹ صبح و حداقل تا ساعت ۱۹ عصر اعلام می‌شود. همچنین افزایش ساعت کاری کاخ موزه‌ها، موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی که تقاضای بازدید بیشتری را دارند، بر اساس صلاحدید مدیران کل استان‌ها، مدیران کاخ موزه‌های تهران و موزه ملی ایران بلامانع است.

همچنین بر اساس بخشنامه نوروز ۱۴۰۱، نرخ ورودی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش در ایام نوروز تغییر نخواهد داشت. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش، روز ۱۳ فروردین‌ماه باز است.

بر اساس این بخشنامه مدیران کل ۳۱ استان و مدیران کاخ موزه‌های تهران نسبت به برپایی نمایشگاه‌های مرتبط با موزه‌ها و میراث‌فرهنگی متناسب با امکانات و آثار موجود در موزه‌ها و نیز همایش و سمینارهای مختلف برای معرفی موزه میراث‌فرهنگی اقدام کنند.

جشن‌های نوروزی در محوطه و مکان‌های مناسب در موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی «نوروزگاه» متناسب با موضوع موزه (مثل چیدن سفره هفت‌سین، اجرای موسیقی سنتی و…) در فاصله مناسب از بناهای تاریخی و ورودی‌های موزه برگزار شود.

همچنین باجه‌های بلیت‌فروشی در نقاط مختلف شهرهای پربازدید کننده به منظور تسهیل و تسریع در تهیه بلیت توسط بازدیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد و برپایی بازارچه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در موزه‌ها و مجموعه‌هایی که دارای محوطه باز بوده و امکان برگزاری دارند، بلامانع است.

در ایام نوروز عکسبرداری و فیلمبرداری مراجعان با گوشی موبایل بلامانع خواهد بود.