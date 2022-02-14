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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۵۰

از سوی سرپرست اداره‌کل موزه‌ها

بخشنامه نوروز ۱۴۰۱ به مدیران موزه ها ابلاغ شد

بخشنامه نوروز ۱۴۰۱ به مدیران موزه ها ابلاغ شد

سرپرست اداره‌کل موزه‌ها بخشنامه نوروز ۱۴۰۱ را به مدیران کل استان‌ها و مدیران موزه ملی ایران، مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی نیاوران، سعدآباد، کاخ گلستان و موزه ملی قرآن ابلاغ کرد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه ۱۴۰۱ نوروز به مناسبت فرارسیدن ایام نوروز و با توجه به شرایط کنونی کشور در مواجهه با اپیدمی بیماری کرونا و به منظور رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی به مدیران کل استان‌ها و مدیران موزه ملی ایران، مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی نیاوران، سعدآباد، کاخ گلستان و موزه ملی قرآن ابلاغ شده است.

در این بخشنامه، تقویم کاری ایام نوروزی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارتخانه در سطح کشور از ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مشخص شده است.

بر اساس این بخشنامه فعالیت موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش وزارتخانه در شهرهای مختلف کشور بستگی به رنگ‌بندی شهرها و اعلام وضعیت شیوع ویروس کرونا دارد که توسط ستاد مقابله با کرونا در استان ابلاغ می‌شود. روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ تمام موزه‌ها و اماکن وابسته، فعال و روز دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ از ساعت ۹ صبح پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.

ساعت بازدید موزه‌ها و اماکن وابسته در ایام نوروز از ساعت ۹ صبح و حداقل تا ساعت ۱۹ عصر اعلام می‌شود. همچنین افزایش ساعت کاری کاخ موزه‌ها، موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی که تقاضای بازدید بیشتری را دارند، بر اساس صلاحدید مدیران کل استان‌ها، مدیران کاخ موزه‌های تهران و موزه ملی ایران بلامانع است.

همچنین بر اساس بخشنامه نوروز ۱۴۰۱، نرخ ورودی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش در ایام نوروز تغییر نخواهد داشت. تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی تحت پوشش، روز ۱۳ فروردین‌ماه باز است.

بر اساس این بخشنامه مدیران کل ۳۱ استان و مدیران کاخ موزه‌های تهران نسبت به برپایی نمایشگاه‌های مرتبط با موزه‌ها و میراث‌فرهنگی متناسب با امکانات و آثار موجود در موزه‌ها و نیز همایش و سمینارهای مختلف برای معرفی موزه میراث‌فرهنگی اقدام کنند.

جشن‌های نوروزی در محوطه و مکان‌های مناسب در موزه‌ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی «نوروزگاه» متناسب با موضوع موزه (مثل چیدن سفره هفت‌سین، اجرای موسیقی سنتی و…) در فاصله مناسب از بناهای تاریخی و ورودی‌های موزه برگزار شود.

همچنین باجه‌های بلیت‌فروشی در نقاط مختلف شهرهای پربازدید کننده به منظور تسهیل و تسریع در تهیه بلیت توسط بازدیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد و برپایی بازارچه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در موزه‌ها و مجموعه‌هایی که دارای محوطه باز بوده و امکان برگزاری دارند، بلامانع است.

در ایام نوروز عکسبرداری و فیلمبرداری مراجعان با گوشی موبایل بلامانع خواهد بود.

کد مطلب 5425152
فاطمه کریمی

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