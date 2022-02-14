اولین سفر رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، روسیاالیوم از سفر نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به بحرین در اولین سفر رسمی او به منامه خبر داد و اعلام کرد که این سفر به دعوت سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین انجام شده است.

براساس این گزارش وی قرار است که با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین دیدار کند. طرفین راههای تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه را مورد رایزنی قرار خواهند داد.

این در حالی است که «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مهرماه گذشته به منظور افتتاح سفارت این رژیم در بحرین راهی منامه شده بود.

منامه و تل‌آویو ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ با تلاش‌ها و فشارهای دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، توافقنامه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کردند.

نخستین سفر بنت به بحرین همزمان با یازدهمین سالگرد انقلاب مردمی این کشور علیه رژیم آل خلیفه است. ۱۱ سال پیش در چنین روزی قیام مردمی بحرین آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.