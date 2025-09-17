به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید از نقطه حادثه‌خیز جاده روستای شورکی گفت: ایمنی راه‌های روستایی و اصلی، به ویژه محورهایی که به دلایل مختلف شاهد حوادث ناگوار بوده‌ایم، از اولویت‌های اصلی ما در شهرستان تنگستان است و ما وظیفه داریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، نسبت به شناسایی و رفع سریع نقاط پرخطر اقدام کنیم تا از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری نمائیم.

فرماندار تنگستان همچنین از اهالی روستای شورکی درخواست کرد: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه به علائم ایمنی در این محور، در حفظ سلامت خود و دیگران کوشا باشند.

وی پس از بررسی میدانی، دستورات لازم را جهت رفع فوری نواقص و ایمن‌سازی این نقطه حادثه‌خیز صادر کردند.