عادی سازی روابط با صهیونیستها تشویق آنها به تجاوز علیه فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای استقبال بحرین از «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

جنبش جهاد اسلامی در این بیانیه تصریح کرد که هرگونه عادی سازی روابط و استقبال از مقامات صهیونیست تشویق آنها به تجاوز علیه ملت فلسطین و سرزمین و مقدسات آنهاست.

در این بیانیه آمده است: حضور هر صهیونیست در هر کشور عربی تعدی به اراضی عربی است و هیچ نفعی برای کشورها و ملت های امت به همراه نخواهد داشت بلکه کشورهای ما را در معرض تهدید و خطر قرار می دهد.

جهاد اسلامی همچنین ملت بحرین و تمام ملت های امت اسلامی را به تداوم مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و محکوم کردن تمام سازشکاران با دشمن در هر جایگاهی را خواستار شد.

این جنبش تاکید کرد: این ملت ها هستند که اصل و باقی بشمار می روند و بیانگر وجدان امت و اصول و مبانی آن هستند.

این در حالی است که جنبش حماس هم از استقبال بحرین از نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی که مسئول جنایت علیه فلسطینیان است ابراز تأسف کرد.

فوزی برهوم سخنگوی حماس تاکید کرد: سفر رهبران رژیم صهیونیستی به برخی پایتخت‌ها مردود است و این سفرها به تل آویو مشروعیت نمی‌دهد و خیری برای منطقه به همراه نخواهد داشت.

فوزی برهوم تاکید کرد: این سفرها بر جنایت و نژاد پرستی رژیم صهیونیستی سرپوش نمی‌گذارد.

وی بیان داشت: ما در جنبش حماس ضمن بالیدن به مخالفت مردم بحرین با عادی سازی روابط با اشغالگران صهیونیست از همه کشورهای عربی که وارد فرایند عادی سازی شده‌اند می‌خواهیم از این مسیر اشتباه عقب نشینی کنند.

نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از ترک اراضی اشغالی به مقصد بحرین گفت: من در آستانه سفر به بحرین به عنوان نخستین نخست‌وزیر اسرائیل که به منامه سفر می‌کند، با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کرده و مجموعه‌ای از جلسات را با هدف تکمیل توافقنامه صلح میان دو طرف برگزار خواهم کرد. این سفر به دعوت سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین انجام شده است.

این در حالی است که «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مهرماه گذشته به منظور افتتاح سفارت این رژیم در بحرین راهی منامه شده بود. منامه و تل‌آویو ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ با تلاش‌ها و فشارهای دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، توافقنامه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کردند.

نخستین سفر بنت به بحرین همزمان با یازدهمین سالگرد انقلاب مردمی این کشور علیه رژیم آل خلیفه است. ۱۱ سال پیش در چنین روزی قیام مردمی بحرین آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.