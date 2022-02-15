کرونا ۴ قربانی دیگر در سیستان و بلوچستان گرفت/ ۱۶۰۳ تست مثبت شد

سید محمد هاشمی شهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا صبح امروز ۱۵۵ هزار و ۲۰۰ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۶۸۹ نفر از هم استانیهای عزیز علیرغم دریافت استانداردترین خدمات درمانی جان خود را از دست دادهاند که ۴ نفر از هم استانیهای عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: هم اینک ۹۸ بیمار مبتلا به کرونا و ۲۰۳ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
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