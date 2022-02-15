به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت تمرین امروز سه‌شنبه را پس از صحبت‌های یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم آغاز کردند.

تمرین امروز به مدت ۶۰ دقیقه و سبک برگزار شد و بیشتر به ریکاوری و بدنسازی اختصاص داشت.

بازیکنان ابتدا در زمین چمن به همراه مربی بدنساز تیم به دویدن دور زمین پرداختند و بعد از آن، در سالن بدنسازی حاضر شدند. کار با وزنه و بدنسازی زیر نظر کادر فنی انجام شد.

امید عالیشاه و سیامک نعمتی کماکان زیر نظر کادر پزشکی تمرینات اختصاصی خود را انجام دادند و مهدی ترابی هم بعد از تست منفی آزمایش خود، از امروز در تمرینات تیم حضور یافت. سایر بازیکنان هم بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا (چهارشنبه) و پس فردا هم دو جلسه تمرین می‌کند و عصر پنج‌شنبه به اردو می‌رود تا برای بازی روز جمعه برابر آلومینیوم اراک از هفته هجدهم رقابت‌های لیگ برتر آماده باشد.