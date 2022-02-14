بازگشت بازیکن محبوب کرونایی یحیی به تمرینات پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا حقیقت درباره آخرین وضعیت بازیکنان این تیم گفت: خوشبختانه تست پیسیآر مهدی ترابی منفی شد و او میتواند از فردا سهشنبه در تمرینات حضور داشته باشد و در اختیار کادر فنی خواهد بود.
پزشک تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در ارتباط با رامین رضائیان هم هماهنگیها انجام شد تا به محض ورود به کشور تستهای پزشکی را برای دریافت کارت بازی پشت سر بگذارد. او دیروز بخشی از معاینات و تستها را انجام داد و امروز دوشنبه هم بررسیهای قلبی و عروقی انجام و در کل تست پزشکی او به پایان میرسد.
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