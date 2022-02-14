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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۵۷

بررسی قلبی و عروقی بازیکن جدید؛

بازگشت بازیکن محبوب کرونایی یحیی به تمرینات پرسپولیس

بازگشت بازیکن محبوب کرونایی یحیی به تمرینات پرسپولیس

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تست مهدی ترابی منفی شد و تست‌های پزشکی رامین رضاییان هم امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علیرضا حقیقت درباره آخرین وضعیت بازیکنان این تیم گفت: خوشبختانه تست پی‌سی‌آر مهدی ترابی منفی شد و او می‌تواند از فردا سه‌شنبه در تمرینات حضور داشته باشد و در اختیار کادر فنی خواهد بود.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: در ارتباط با رامین رضائیان هم هماهنگی‌ها انجام شد تا به محض ورود به کشور تست‌های پزشکی را برای دریافت کارت بازی پشت سر بگذارد. او دیروز بخشی از معاینات و تست‌ها را انجام داد و امروز دوشنبه هم بررسی‌های قلبی و عروقی انجام و در کل تست پزشکی او به پایان می‌رسد.

کد مطلب 5425042

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