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۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۴۵

در پیامی توئیتری؛

اولیانوف: رایزنی های فشرده در مذاکرات وین ادامه دارد

اولیانوف: رایزنی های فشرده در مذاکرات وین ادامه دارد

نماینده روسیه در مذاکرات وین از گفتگوهای فشرده و بی وقفه در این مذاکرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم های ایران در پیامی توئیتری به تشریح روند این مذاکرات پرداخت.

«میخائیل اولیانوف» در پیامی توئیتری نوشت: رایزنی های فشرده تقریباً بدون وقفه در جریان مذاکرات وین درباره برجام ادامه دارد.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین پیش از این هم در سخنانی گفته بود: شاید مذاکرات وین تا پایان فوریه با موفقیت به پایان برسد.

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین سخنانی را در خصوص مذاکرات هسته‌ای که در این شهر در جریان است، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این مقام روسی در این خصوص تصریح کرد: شاید مذاکرات وین تا پایان فوریه با موفقیت به پایان برسد. با تمامی این حال، مذاکرات هنوز هم نیاز به زمان دارد. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه این زمان چقدر به طول خواهد انجامید، گفت: زمان زیادی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیرش با یک هیأت از مقامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد. با این حال، اولیانوف اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های ژیم صهیونیستی در خصوص رایزنی‌هایش با هیأت این رژیم پیرامون مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد.

کد مطلب 5426609

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