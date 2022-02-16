اولیانوف: رایزنی های فشرده در مذاکرات وین ادامه دارد

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین سخنانی را در خصوص مذاکرات هسته‌ای که در این شهر در جریان است، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این مقام روسی در این خصوص تصریح کرد: شاید مذاکرات وین تا پایان فوریه با موفقیت به پایان برسد. با تمامی این حال، مذاکرات هنوز هم نیاز به زمان دارد. وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه این زمان چقدر به طول خواهد انجامید، گفت: زمان زیادی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اخیرش با یک هیأت از مقامات رژیم صهیونیستی اشاره کرد. با این حال، اولیانوف اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های ژیم صهیونیستی در خصوص رایزنی‌هایش با هیأت این رژیم پیرامون مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد.