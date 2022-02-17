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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۲۲

هشدار جمهوریخواهان کنگره به بایدن؛

هر توافقی با ایران بدون موافقت کنگره به سرنوشت برجام دچار می شود

هر توافقی با ایران بدون موافقت کنگره به سرنوشت برجام دچار می شود

شماری از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا به رئیس جمهور این کشور درباره هرگونه ارائه ضمانت و توافق هسته ای با ایران بدون موافقت کنگره هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ۱۶۰ نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند از ارائه هر گونه ضمانت درباره برنامه هسته ای به ایران خودداری کند.

در ادامه نامه این نمایندگان که در رسانه های محلی آمریکا منعکس شده، آمده است: باید به بایدن یادآوری کنیم که او نمی تواند هیچ گونه ضمانتی درباره برنامه هسته ای به ایران اعطا کند. ما درباره وجود هر گونه ارتباط بین مذاکرات وین درباره برنامه هسته ای ایران و مذاکره با روسیه درباره اوکراین تحقیق خواهیم کرد.

نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا همچنین هشدار دادند هرگونه توافق هسته ای با ایران بدون تأیید کنگره به همان سرنوشت توافق سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منجر خواهد شد.

این نمایندگان در نامه خود به بایدن تأکید کردند هر گونه توافق با ایران بدون موافقت رسمی کنگره، موقتی و غیرالزام آور خواهد بود و به همان سرنوشت برجام گرفتار خواهد شد.

در نامه نمایندگان آمریکایی همچنین بر این نکته تأکید شده است که بدون بررسی همه فعالیت های هسته ای اعلام نشده ایران در گذشته و اکنون و برچیدن کامل زیرساخت ها و توان مربوط به غنی سازی اورانیوم این کشور، نباید هیچ گونه حرکتی برای لغو تحریم های ایران صورت گیرد.

کد مطلب 5426666

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    نظرات

    • رضا IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
      1 0
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      با سلام ، هر چند که دموکراتها از جمهوریخواهان بدتر ولی اینا به وق وق کرن عادت دارن!
    • علی IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
      1 0
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      اینکه در هر کشور مخالف وموافق وجود دارد لذا این مورد مشکل آمریکاست ویقینا این اختلاف به نفع ماست
    • ناشناس IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
      1 0
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      چرا ضرورت توافق جامع؟ احیای واقعی و عملی توافق برجام ممکن نیست مگر در درون یک توافق جامع که تمامی چالش های امنیتی منطقه را در گیرد. سال نکو از بهارش پیداست. آزموده را آزمودن خطاست.
    • دادا IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
      1 0
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      وقتی نمایندگان مجلس امریکا سراحتا اعلام میکنند که بایدن حق ندارد تضمینی به ایران بدهد و فقط با توافق موقت موافق هستند پس مذاکره کنندگان ایران در وین چرا سرگردان مانده اند خودشان میدانند اگه کنگره مخالف است پس بر گردند چون تضمینی در کار نیست و اگر توافق هم باشد موقتی خواهد بود که به درد ملت و کشور نم
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
      0 0
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      بهترین قرار داد با این حقه بازهای امریکایی اینه که با بایدن توافق بشه مثلا ۵درصد غنی سازی در ایران .صورت بگیره .اما یک گرم اورانیوم غنی شده از ایران خارج نخواهد شد .سانتریفیوژ ها هم عدض نخواهند شد .فعالیت ایران زیر نظر آژانس خواهد بود و هرگاه آمریکا از موافقت خارج شد ایران هم خارج بشه .

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