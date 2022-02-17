هر توافقی با ایران بدون موافقت کنگره به سرنوشت برجام دچار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ۱۶۰ نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا با ارسال نامه ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند از ارائه هر گونه ضمانت درباره برنامه هسته ای به ایران خودداری کند.

در ادامه نامه این نمایندگان که در رسانه های محلی آمریکا منعکس شده، آمده است: باید به بایدن یادآوری کنیم که او نمی تواند هیچ گونه ضمانتی درباره برنامه هسته ای به ایران اعطا کند. ما درباره وجود هر گونه ارتباط بین مذاکرات وین درباره برنامه هسته ای ایران و مذاکره با روسیه درباره اوکراین تحقیق خواهیم کرد.

نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا همچنین هشدار دادند هرگونه توافق هسته ای با ایران بدون تأیید کنگره به همان سرنوشت توافق سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما منجر خواهد شد.

این نمایندگان در نامه خود به بایدن تأکید کردند هر گونه توافق با ایران بدون موافقت رسمی کنگره، موقتی و غیرالزام آور خواهد بود و به همان سرنوشت برجام گرفتار خواهد شد.

در نامه نمایندگان آمریکایی همچنین بر این نکته تأکید شده است که بدون بررسی همه فعالیت های هسته ای اعلام نشده ایران در گذشته و اکنون و برچیدن کامل زیرساخت ها و توان مربوط به غنی سازی اورانیوم این کشور، نباید هیچ گونه حرکتی برای لغو تحریم های ایران صورت گیرد.