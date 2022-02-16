۱۱۰۰ تن سیب و پرتقال میوه شب عید آذربایجان غربی ذخیره سازی شد

میرجمال ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین محموله پرتقال خریداری شده از شهرستان ساری به مقصد سردخانه‌های شبکه تعاون روستایی استان آذربایجان غربی ارسال شد، افزود: تهیه و تأمین پرتقال جهت تنظیم بازار میوه شب عید با نظارت کارشناسان مدیریت تعاون روستایی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان میزان سهمیه پرتقال شب عید هزار تن است و در اماکنی که توسط تعاون روستایی اعلام می‌شوند در ایام شب عید عرضه خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰۰ تن نیز سیب درختی بدین منظور جهت توزیع در ایام عید ذخیره سازی شده است.