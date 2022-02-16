تداوم حملات اشغالگران صهیونیست به محله شیخ جراح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نیروهای اشغالگر صهیونیست شامگاه چهارشنبه بار دیگر به محله شیخ جراح در قدس شرقی حمله کردند.
منابع محلی اعلام کردند که در این حمله یک جوان فلسطینی دستگیر و به مقصد نامعلومی منتقل شد.
نظامیان اشغالگر اسرائیلی بامداد چهارشنبه نیز پس از حمله به مناطق مختلف کرانه باختری، دست کم ۱۱ جوان فلسطینی را بازداشت کردند.
همچنین جوانان فلسطینی بار دیگر با اشغالگران اسرائیلی در روستای نبی صالح در مجاورت رام الله درگیر شدند.
در همین ارتباط، روز چهارشنبه تجمع همبستگی جریانهای ملی و اسلامی فلسطینی در غزه در حمایت از ساکنان قدس و محله شیخ جراح برگزار شد.
شهرکنشینان اشغالگر اسرائیلی همچنین روز چهارشنبه با حمله به روستای کفر الدیک در مجاورت سلفیت، ۵۰ نهال درخت زیتون را قطع کردند.
کرانه باختری فلسطین و به ویژه شهر جنین و محله شیخ جراح در قدس اشغالی به صحنه درگیری مردم فلسطین با نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست تبدیل شده است. این درگیری از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه تشدید شد. تشدید درگیریها باعث شده عدهای از شروع انتفاضهای دیگر سخن به میان آورند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در درگیریهای یکشنبه شب فلسطینیان با نظامیان و شهرکنشینان اسرائیلی، ۳۱ فلسطینی زخمی شدند. ۱۲ فلسطینی هم در جریان این درگیریها توسط پلیس رژیم صهیونیستی بازداشت شدند.
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