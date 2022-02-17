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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۵۶

منابع فلسطینی اعلام کردند؛

درخواست آمریکا از رژیم صهیونیستی برای آرام کردن اوضاع شیخ جراح

درخواست آمریکا از رژیم صهیونیستی برای آرام کردن اوضاع شیخ جراح

بنا به گزارش منابع فلسطینی، دولت جو بایدن از رژیم صهیونیستی خواست برای آرام کردن اوضاع محله شیخ جراح قدس اشغالی تدابیر لازم را اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از رژیم صهیونیستی خواست برای آرام کردن اوضاع در محله شیخ جراح قدس اشغالی تلاش کند.

خبرگزاری فلسطینی شهاب به نقل از پایگاه خبری اکسیوس با اعلام این خبر افزود: دولت جو بایدن از تل آویو خواست برای مقابله با تنش آفرینی و بازگرداندن آرامش به محله شیخ جراح، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

این درخواست واشنگتن از تل آویو در حالی مطرح می شود که در چند وقت اخیر و پس از حملات شهرک نشینان با حمایت نظامیان صهیونیست به منازل مسکونی فلسطینی ها در محله شیخ جراح در قدس اشغالی به سرکردگی «ایتمار بن غفیر» عضو کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی و اقدام او به دایر کردن دفتر پارلمانی در این محله، تنش ها به طور فزاینده ای در این محله، قدس اشغالی، تمام مناطق کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ تشدید شده است.

کد مطلب 5426700

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