مقاومت در برابر تجاوزات علیه «شیخ جراح» دست بسته نخواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خالد البطش» عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز سه شنبه به سلسله تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان به ویژه در منطقه شیخ جراح در قدس واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این مقام فلسطینی تصریح کرد: گروه‌های مقاومت فلسطین در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان منطقه شیخ جراح در قدس دست بسته نخواهند ماند و به این تجاوزات پاسخ خواهند داد.

این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی یادآور شد: اگر رژیم صهیونیستی به دنبال انتقال جنگ به غزه باشد، بدون شک گروه‌های مقاومت فلسطین نیز جنگ را به عمق این رژیم انتقال خواهند داد. ما امروز با یک پاکسازی نژادی در قدس اشغالی مواجه هستیم و در برابر آن سکوت نمی‌کنیم.

این درحالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین چندی پیش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی که به شهادت یک شهروند فلسطینی منجر شد، واکنش نشان دادند. گروه‌های مقاومت فلسطین در این خصوص گفتند: هرگز اجازه نخواهیم داد خون شهدای فلسطینی پایمال شود. «مقاومت فراگیر» تنها گزینه بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی است.