به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «ترین‌ها» در این شبکه رادیویی هر هفته جمعه ها با انتخاب ترین‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سینمایی و ورزشی می‌پردازد. این در حالی است که برنامه روز جمعه ۲۹ بهمن به انتخاب طنازترین سلبریتی از نگاه مخاطبان و تیم ترین‌ها می‌پردازد.

سلبریتی یا چهره به شخصی اطلاق می‌شود که معمولاً در زمینه‌های هنر، جنگ، علم، ورزش، رسانه، مدل، سیاست، ادبیات، مذهبی و نظایر آن در یک جامعه یا فرهنگ عامه دارای نوعی سرشناسی و معروفیت خاص باشد. چنین شخصی به راحتی از طریق مردم به ویژه قشر جوان قابل شناسایی است و به رسمیت شناخته می‌شود. چهره‌ها اغلب از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه تلویزیون، سینما، نشریات و شبکه‌های اجتماعی به سرشناسی‌شان افزوده می‌شود.

این برنامه با ارائه فهرستی از سلبریتی‌ها چالشی برای مخاطبان رادیو صبا در فضای مجازی ایجاد می‌کند که با مراجعه به صفحه مجازی برنامه «ترین‌ها» می‌توانند در این نظرسنجی شرکت کنند.

برنامه «ترین‌ها» روزهای جمعه ساعت ۱۸:۳۰ به تهیه کنندگی نازنین حاج سیف الله و اجرای شاهین جمشیدی به نویسندگی فرزانه عرفانی تبار، صدابرداری رضا سلیمانی و هماهنگی مرتضی نظری به مدت ۹۰ دقیقه پخش می‌شود.