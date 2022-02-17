به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، در برنامه پیش روی «پرنیان صدا» حسن سلطانی از چهار دهه فعالیت حرفه‌ای در رادیو و تلویزیون در حوزه گویندگی، اجرا خواهد گفت.

همچنین این برنامه به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع)، ترانه زنده یاد عبدالوهاب شهیدی در مدح و ستایش مولا علی (ع) را که مخاطبان آن را کمتر شنیده اند پخش می‌کند.

به تصویر کشیدن اعلام خبر لحظه تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی در عصر روز ۲۲ بهمن ‌ماه ۱۳۵۷ توسط جمشید عدیلی در رادیو نیز از دیگر بخش‌های خاطرانگیز برنامه «پرنیان صدا» این هفته خواهد بود.

«از دفترچه خاطرات مینو خانم» عنوان بخش کوتاه نمایشی است که با بازی «مینو جبارزاده» و «منوچهر آذری» تقدیم نگاه بینندگان می شود.

قطعه آهنگین «گل خنده» با اجرای استاد «داوود حیدری» به همراه گروه کُر، پیام «تورج نصر» درخصوص نکات بهداشتی شرایط کرونایی و پخش سه لطیفه با نقش آفرینی اکبر مشکین، علی تابش، مهین دیهیم، مهین بزرگی، عباس مصدق و غلامحسین بهمنیار از جمله قسمت‌های دیدنی این هفته خواهد بود.

چاشنی میان پرده‌های گرافیکی شاد با حضور هنرمندان صدا از بخش های تماشایی پرنیان صدا است و مسابقه جدید «صدای ماندگار» نیز در این قسمت طبق روال گذشته برگزار می شود و برندگان مسابقه قبل نیز معرفی خواهند شد.

برنامه «پرنیان صدا» به تهیه کنندگی سعید توکل کاری از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیماست که جمعه هر هفته ساعت ۲۰ به مدت ۴۵ دقیقه تقدیم نگاه مخاطبان می شود.