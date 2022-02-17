نیازبه بودجه ۵۰میلیاردی برای درمان در نجف آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی قبل از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاح مرکز غربالگری سرطان نجف آباد که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد، اظهار داشت: این مجموعه دارای بخش‌های کولونوسکوپی، آندوسکوپی، ماموگرافی و سونوگرافی است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بیمارستان شیخ بهایی ساخته شده، ادامه داد: تجهیزات این بیمارستان بالغ بر یک هزار و پانصد میلیارد تومان است که طی هماهنگی ریاست جمهوری با استاندار مقرر شد این موضوع ماده ۵۶ شود و با بانک ملی هم صحبت شد تا این مبلغ را پرداخت کند تا با وثیقه بیمارستان اقساط پرداخت شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وام‌های بانکی پروژه‌های استان اصفهان ابراز داشت: در کل استان اصفهان ۷۰ پروژه وجود دارد که یکی از آن‌ها این بیمارستان است که مراحل نهایی آنها از منابع داخلی بانک ملی استان اصفهان تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات مالی دولتی در شهرستان اصفهان تصریح کرد: مجموع طرح‌های مورد درخواست ما در نجف آباد ۵۰ میلیارد تومان هم نمی‌شود و در این شرایط، توانایی تکمیل بیمارستان هزار و ۵۰۰ میلیاردی را نداریم.

ابوترابی با بیان اینکه طرح توسعه بیمارستان شهید منتظری هفت شهر غربی اصفهان را پوشش می‌دهد، ادامه داد: همه امکانات در این بیمارستان نصب شده اما برخی وسایل مانند دستگاه سونوگرافی، الکترو شوک، مانیتور علائم حیاتی و پمپ سرم را که حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود نیاز دارد.