به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ایرانمنش گفت: پس از بازدید میدانی از بازار بزرگ کرمان، در جلسه‌ای به منظور بررسی مشکلات بازار با مسئولان مربوطه مسائل و مشکلات این بخش از شهر بررسی شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مواردی ازجمله راه‌های ورود و خروج و دسترسی به بازار، رفع سد معبر و ایجاد بستر همکاری تمام نهادها و سازمان‌های مربوط به بازار، مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت خدمات‌شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه معضلات و مشکلات بازار را شهرداری به‌تنهایی نباید برطرف کند و بقیه نهادها نیز باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند، گفت: در این جلسه مقرر شد با پیگیری نیروی انتظامی، شهرداری و ارگان‌های مرتبط، ستاد رفع سد معبر بازار تشکیل شود.

ایرانمنش با بیان اینکه مقرر شد مشکلات بازار با محوریت فرمانداری و با همکاری نیروی انتظامی، شهرداری، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، اعضای هیأت امنای بازار، اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و حل شود، گفت: امیدواریم با فعالیت این کارگروه، شاهد کاهش مشکلات در بازار تاریخی بزرگ کرمان باشیم.