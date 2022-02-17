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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۸

فرمانده دریابانی بندرعباس خبرداد؛

کشف خط لوله ۲ هزار متری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

کشف خط لوله ۲ هزار متری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده دریابانی بندرعباس از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز امیری گفت: مرزبانان بندرعباس با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان برای انتقال سوخت قاچاق اقدام به مخفی کردن یک خط لوله در زیر ماسه‌های دریا کرده اند.

وی افزود: بلافاصله پس از کسب این خبر بلافاصله مرزبانان به موقعیت اعزام و پس از دقایقی جستجو در محل موفق شدند این خط لوله را که از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس ادامه داد: قاچاقچیان این خط لوله را از ساحل به عمق ۲ هزار متری دریا کشیده و از آن طریق سوخت را از ساحل به شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران با هوشیاری موفق شدند این خط لوله را از ساحل بیرون کشیده و مسیر انتقال سوخت قاچاقچیان را قطع کنند.

کد مطلب 5426821

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    نظرات

    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام چرااینهارابرای همیشه جمع نمیشه چه دستی توی کاره ما یه دبه ۴لیتری میخایم بگیریم برای شستشو رنگ کاری پمپ بنزین نمیده میگه ممنوعه بعد تانکر ۲۰۰۰۰لیتری میادتوی روزروشن جلوی چشم مردم تخلیه میکنه چه دستی توی کاره خداکنه که خیرنبینن که اموال مردم اینطور میبرن

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