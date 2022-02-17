کشف خط لوله ۲ هزار متری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز امیری گفت: مرزبانان بندرعباس با استفاده از منابع اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان برای انتقال سوخت قاچاق اقدام به مخفی کردن یک خط لوله در زیر ماسه‌های دریا کرده اند.

وی افزود: بلافاصله پس از کسب این خبر بلافاصله مرزبانان به موقعیت اعزام و پس از دقایقی جستجو در محل موفق شدند این خط لوله را که از زیر ماسه‌های ساحل به اعماق دریا کشیده شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس ادامه داد: قاچاقچیان این خط لوله را از ساحل به عمق ۲ هزار متری دریا کشیده و از آن طریق سوخت را از ساحل به شناورهای متخلف انتقال می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران با هوشیاری موفق شدند این خط لوله را از ساحل بیرون کشیده و مسیر انتقال سوخت قاچاقچیان را قطع کنند.