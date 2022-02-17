مخالف تعرض به بافت تاریخی شیراز هستیم/بهبود شرایط سکونت در بافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه با بیان اینکه شایعه تخریب تعدادی از خانه‌های ارزشمند بافت تاریخی شیراز هیچ مبنایی ندارد، اظهارداشت: به نظر می‌رسد عده‌ای تلاش می‌کنند به دلایلی این شایعه را به یک معضل اجتماعی تبدیل کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: در نامه‌ای که به صورت مشترک با حضرت آیت الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان و آیت‌الله کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و همچنین نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهور نوشتیم و تاکید کردیم که حفظ بافت تاریخی شیراز به‌عنوان هویت این شهر، مورد توجه مدیران استان قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مواجهه رسانه‌ها با موضوع بافت تاریخی شیراز باید عالمانه و به دور از جنجال و هیاهو باشد، تصریح کرد: بهبود شرایط سکونت در بافت تاریخی شیراز و ایجاد محیط شاداب و متناسب با فرهنگ غنی شیراز از جمله برنامه‌های جدی مدیریت استان محسوب می‌شود.

ایمانیه با اشاره به اینکه دستگاه‌های مسئول در حوزه بافت تاریخی مانند راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و شهرداری باید طرح‌های کارشناسی برای حراست از بافت تاریخی و ارتقای سطح کیفی زندگی در این بافت را ارائه دهند، گفت: مدیریت ارشد استان فارس برای پاسداشت فرهنگ و تاریخ غنی و الهام بخش ایرانی اسلامی همه همت خود را به کار خواهد گرفت.

استاندار فارس اظهارداشت: برای بهبود هرچه بیشتر جریان زندگی در بافت تاریخی شیراز و حفظ و احیای این بافت فرهنگی، از نظرات کارشناسانه همه فعالان و کنشگران این بخش استقبال می‌کنیم.