به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد پنجشنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیات و اوضاع جامعه تنظیم شده است، اظهار کرد: با این روند امیدواریم بهترین بهره برداری و بهره وری را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه امید است با سمت و سوی بودجه ۱۴۰۱ در استان همدان بتوانیم ریل گذاری و حرکت به سمت توسعه همه جانبه استان را رقم بزنیم، عنوان کرد: نقاط امیدوارکننده ای را در بحث بودجه شاهد هستیم.

استاندار همدان به اعتبارات صندوق توسعه و عدالت استان اشاره کرد و افزود: اعتبار پایه این صندوق ۲ هزار میلیارد تومان و اعتبار یک هزار میلیاردتومانی نیز از سوی کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است.

قاسمی فرزاد در راستای این موضوع خواستار هم افزایی بین مسئولین استان و پیش روی به سمت توسعه شد و گفت: بانک‌های استان باید بالای ۷۰ درصد مجموع درآمدهایی که در استان همدان است را در استان هزینه و به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بخش تولید قرار دهند.

وی در این عرصه به بخش‌های خدمات، گردشگری، اقتصاد و غیره اشاره کرد و افزود: از سرمایه گذاران، فعالان بخش اقتصادی و تولیدکنندگان استان همدان نیز خواستاریم تا حساب‌های بانکی خود را در استان داشته و به استان‌های دیگر انتقال ندهند.

قاسمی فرزاد تاکید کرد: در کنار بحث تولید و اشتغالزایی، توجه به این موضوع مالی را نیز از سرمایه گذاران می‌خواهیم، حتی بهتر است که هر مجموعه تولیدی که در شهرستان خاصی فعالیت دارد، در همان شهرستان حساب بانکی داشته باشد.

وی تصریح کرد: ماندگاری حساب‌های واحدهای تولیدی در استان موجب پیشرفت و بهره‌برداری شهرستان‌های مربوطه می‌شود.

استاندار همدان، مهم‌ترین سرفصل کاری استان در سال ۱۴۰۱ را مسکن دانست و افزود: در سال ۱۴۰۱ باید با تمام توان احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان همدان را برای ظرف ۴ سال آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه از این میزان ۵۰ هزار واحد باید در شهر همدان ساخته شوند، گفت: برای سال آینده حداقل باید مقدمات ساخت ۲۰ هزار واحد آن به انجام برسد.

این مسئول با اشاره به اینکه مسکن مولد اشتغال نیز محسوب می‌شود، از بودجه‌های حوزه درمان و بیماران صعب العلاج، مدرسه سازی، علم و فناوری، راه روستایی، آب روستایی و غیره سخن گفت.

استاندار همدان با بیان اینکه توجه به این موارد می‌تواند عدالت را در سطح جامعه موجب شود، به وضعیت رتبه بندی معلمان اشاره کرد.

۸۵ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان اختصاص داده شد

وی با بیان اینکه حقوق حداقلی طبق بودجه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: ۸۵ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان در بودجه سال آینده اختصاص داده شده که اقدامی ارزشمند است.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه این روند می‌تواند به ارتقای راندمان تولید کمک کند، اضافه کرد: امیدواریم قانون بودجه سال آینده بتواند در کنار سایر اقدامات بین المللی دولت سیزدهم گشایش‌هایی را در پی داشته و رشد و پیشرفت و توسعه را نیز به ارمغان آورد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه نظام کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی بدون توجه به مباحث عرصه‌های بین المللی است، عنوان کرد: اقتصاد کشور ما به سرنوشتی که دیگران برای آن ترسیم می‌کنند، گره نخورده و با تدابیر مقام معظم رهبری و برنامه ریزی های دولت سیزدهم پیش خواهد رفت.

وی، به موضوع انتصابات نیز اشاره کرد و افزود: به موجب مصوبه شورای عالی اداری، انتصابات باید با هماهنگی استاندار باشد، این معرفی می‌تواند از طریق استاندار یا وزیر یا آن دستگاه تخصصی باشد؛ زیرا آن‌ها توانایی و ظرفیت نیروها و کارکنان خود را بهتر از ما می‌شناسند و باید با نظر دو طرف این مدیران انتخاب شوند.

این مسئول با بیان اینکه با این روند ممکن است که پیشنهادات از طریق وزیر مربوطه باشد، ادامه داد: این موضوع ارتباطی دو طرفه و نقش استانداری در این زمینه نقشی محوری است؛ در دولت سیزدهم نیز این تعامل برای انتصاب مدیران وجود دارد.

استاندار همدان خاطرنشان کرد: در این رابطه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ممکن است فرد را افرادی را به ما معرفی کنند، اما هیچ دخالت مستقیمی در این معرفی‌ها نخواهند داشت و این فرآیند طولانی است به نوعی که گزینه‌های پیشنهاد شده با ارزیابی‌ها و حتی امتحانات کتبی بررسی خواهند شد و در نهایت استانداری اعلام می‌کند چه کسی مدیرکل باشد و حکم او صادر خواهد شد.

قاسمی فرزاد خواستار توجه به زمان باقی مانده سال و موضوع جذب اعتبارات از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: در این زمینه لازم است از مشاوره‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جهت اخذ اعتبارات بیشتر غافل نشده و با آنها تعامل و همکاری لازم وجود داشته باشد.