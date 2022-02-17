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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۵۲

در گفتگوی امیرعبداللهیان و «دمیترو کولبا» مطرح شد؛

آمادگی ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین

آمادگی ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین، هرگونه کمک و اقدام لازم را انجام دهد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز پنجشنبه با «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین در خصوص مسائل دوجانبه و تحولات بین‌المللی تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از پیام تبریک همتای اوکراینی خود به مناسبت روز ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، اظهار کرد: دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری دوجانبه دارند و حضور تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در اوکراین نشان از ظرفیت‌های خوب دو کشور برای توسعه همکاری‌ها است.

امیرعبداللهیان همچنین بر عزم دولت جدید ایران برای گسترش و توسعه روابط دوجانبه میان ایران و اوکراین در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بحران ایجاد شده در روابط اوکراین و روسیه ضمن ابراز خرسندی از کاهش تنش‌ها ابراز امیدواری کرد که وضعیت جاری از طریق گفتگو و مجاری دیپلماتیک و بدون دخالت کشورهای ثالث حل و فصل شود.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: ما خواهان حفظ صلح و ثبات در منطقه هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران، هرگونه کمک و اقدام لازم را انجام دهد.

«دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک مجدد به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور، اظهار کرد: ایران و اوکراین همواره از روابط خوب و با ثبات بر خوردار بوده‌اند و تا به امروز هیچ طرفی نتوانسته است بر روابط خوب دو کشور تأثیر بگذارد.

وزیر امور خارجه اوکراین ضمن قدردانی و تشکر از مواضع اصولی کشورمان در خصوص بحران اوکراین، اظهار کرد: ما به دنبال جنگ نبوده و خواهان حل و فصل موضوع به صورت دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز هستیم.

«کولبا» همچنین با اشاره به رشد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که این میزان از مبادلات بیش از پیش افزایش پیدا کند.

کد مطلب 5427081

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