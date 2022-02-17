به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز پنجشنبه با «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین در خصوص مسائل دوجانبه و تحولات بین‌المللی تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از پیام تبریک همتای اوکراینی خود به مناسبت روز ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، اظهار کرد: دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری دوجانبه دارند و حضور تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در اوکراین نشان از ظرفیت‌های خوب دو کشور برای توسعه همکاری‌ها است.

امیرعبداللهیان همچنین بر عزم دولت جدید ایران برای گسترش و توسعه روابط دوجانبه میان ایران و اوکراین در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به بحران ایجاد شده در روابط اوکراین و روسیه ضمن ابراز خرسندی از کاهش تنش‌ها ابراز امیدواری کرد که وضعیت جاری از طریق گفتگو و مجاری دیپلماتیک و بدون دخالت کشورهای ثالث حل و فصل شود.

امیرعبداللهیان تأکید کرد: ما خواهان حفظ صلح و ثبات در منطقه هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا برای حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران، هرگونه کمک و اقدام لازم را انجام دهد.

«دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک مجدد به مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سی‌امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور، اظهار کرد: ایران و اوکراین همواره از روابط خوب و با ثبات بر خوردار بوده‌اند و تا به امروز هیچ طرفی نتوانسته است بر روابط خوب دو کشور تأثیر بگذارد.

وزیر امور خارجه اوکراین ضمن قدردانی و تشکر از مواضع اصولی کشورمان در خصوص بحران اوکراین، اظهار کرد: ما به دنبال جنگ نبوده و خواهان حل و فصل موضوع به صورت دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز هستیم.

«کولبا» همچنین با اشاره به رشد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که این میزان از مبادلات بیش از پیش افزایش پیدا کند.