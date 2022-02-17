شناسایی و پلمب ۱۰ انبار احتکار سیب زمینی به همت پلیس لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی لرستان در این رابطه اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح مبارزه با اخلالگران و نا امن کنندگان بازار و محتکران اقتصادی، طی تحقیقات به عمل آمده توسط مأموران انتظامی شهرستان سلسله، مشخص شد که برخی از فروشندگان عمده سیب زمینی از تحویل این محصول به بازار خودداری کرده که این اقدام باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.

وی افزود: مأموران انتظامی سلسله موفق شدند ۱۰ انبار احتکار سیب زمینی قاچاق را در این شهرستان شناسایی کنند و طی هماهنگی با مقام قضائی از این انبارها بازدید به عمل آمد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: در این عملیات ۵ هزار تن سیب زمینی احتکار شده که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش آنها ۴۰۰ میلیارد ریال است، کشف شد.

سردار الهی اظهار داشت: انبارهای مربوطه پلمب و ۵ نفر در این رابطه دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

وی با اشاره به استمرار طرح‌های نظارت و کنترل بر انبارهای نگهداری کالا و ارزاق عمومی، خاطر نشان کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی در اولویت کاری پلیس است و مأموران انتظامی و دستگاه قضائی با کسانی که کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.