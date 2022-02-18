آراسته شدن سر در منازل شهدا به حدیث مشهور در توصیف امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، میلاد امیرالمؤمنین، یکی از بزرگترین اعیاد و مناسبت‌های مذهبی برای شیعیان به شمار می‌رود. ایرانیان نیز به تأسی از مقام والای امام علی که به حق پدر امت اسلامی شناخته می‌شوند، این روز بزرگ را به نام روز پدر نامگذاری کرده و همه ساله آن را گرامی می‌دارند.



ذکر نام امیر مؤمنان در عموم جامعه، بیان فضائل و شخصیت وارسته ایشان در کنار حقانیت او در مقام ولایت وظیفه مهمی است که شیعیان بر دوش دارند. این امر سبب می‌شود تا نسل جوان و به ویژه کودکان و نوجوانان آشنایی بیشتری با اولین امام شیعیان پیدا کرده و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری این امام را بهتر بشناسند.



فرهنگسرای اندیشه در سالگرد ولادت امام علی علیه السلام با اجرای پویش «خانه‌های علوی» و در اقدامی متفاوت تلاش کرد تا نام امیرمومنان را در تمام شهر طنین‌انداز کند. همزمانی روز پدر با ایام دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی فرصت خوبی شد تا ضمن پیوند این دو مناسبت در پویش «خانه‌های علوی»، یاد و خاطره شهدای این مرز و بوم نیز گرامی داشته شود.



در پویش فراگیر «خانه‌های علوی» که از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طراحی و توسط فرهنگسرای اندیشه اجرا شد، حدیث مشهور منتسب به حضرت علی با عنوان «ولایة علی بن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی» به شیوه‌ای هنرمندانه تولید و آماده شد؛ سپس این حدیث قدسی بر سر درب منازل ۳ شهید منطقه ۷ تهران، شهیدان سیدمرتضی مساوات و شهیدان سیدمهدی و سیدصاحب محمدی نصب و یاد و خاطره آنان گرامی داشته شد.

