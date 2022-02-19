۹ شهرستان دیگر استان فارس قرمز کرونایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین بررسی‌های انجام شده با قرمز شدن وضعیت کرونایی ۹ شهرستان دیگر فارس، تعداد شهرستان‌های قرمز استان به ۲۷ رسید.

در حال حاضر شهرستان‌های شهرستان‌های شیراز، اقلید، آباده، استهبان، پاسارگاد، خنج، جهرم، خفر، خرم بید، رستم، زرقان، کوهچنار، زرین دشت، سپیدان، سروستان، فراشبند، لارستان، نی ریز، کازرون، فیروزآباد، فسا، ارسنجان، خرامه، داراب، سرچهان و ممسنی در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

شهرستان‌های مرودشت، کوار، گراش، اوز، بیضا، لامرد و قیر و کارزین نارنجی و شهرستان‌های بوانات، بختگان و مهر زرد هستند.