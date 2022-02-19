نمایشگاه بهاره در زنجان برگزار می شود

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظارت از بازار شب عید در زنجان تشدید می‌شود، گفت: تنظیم بازار مختص زمان و مکان خاصی نیست و در طول سال نظارت لازم از بازار صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در برخی از مقاطع سال در بازار برخی از کالاها با افزایش مواجه است بنابراین نظارت در استان با قوت بیشتر انجام باید شود.

فرماندار زنجان با بیان اینکه روزانه ۱۵ بازرس در شهر زنجان بازرسی از بازار را انجام می‌دهند، گفت: باید در پایان آخر سال مردم در آرامش باشند.

خالقی از برگزاری نمایشگاه بهاره در زنجان خبر داد و ابراز داشت: از نیمه دوم اسفند ماه این نمایشگاه در زنجان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت برای تامین آرامش مردم با جان و دل تلاش خواهد کرد، تصریح کرد: در این راستا تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای نظارت از بازار تلاش کرده و جلوی هر گونه گران فروشی را بگیرند.

فرماندار زنجان افزود: با اصنافی که اقدام به گران فروسی بکنند برخورد لازم صورت می‌گیرد.