شیوع سالک در فصول گرم از مشکلات مهم شهروندان منطقه کاشان است

محمدشریف زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شیوه سویه جدید ویروس کرونا موسوم به امیکرون و در پیش بودن نوروز اظهار داشت: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال گذشته تغییرات محسوسی داشته باشد، از این رو باید تمهیدات و تدابیر لازم از طرف مدیران و مسئولان برای حفظ سلامتی شهروندان کاشانی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی و تأمین سلامت شهروندان کاشانی از جمله مهم‌ترین اولویت‌های فرمانداری ویژه کاشان است، ابراز داشت: با توجه به ایام شلوغ و پر از ازدحام پایانی سال و برگزاری مراسم‌های مختلف و همچنین ترافیک مسافران در نوروز تصمیمات اتخاذ شده باید با فوریت اجرا شود.

سرپرست فرمانداری ویژه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود بیماری سالک را یکی از مشکلات مهم شهروندان منطقه کاشان به خصوص ساکنان در مجاور کویر دانست و خاطرنشان کرد: برای مقابله با این بیماری لازم است دستگاه‌های مربوطه با محوریت دانشگاه علوم پزشکی کاشان اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه شیوع سالک معمولاً هر سال از بهمن ماه شروع و تا خرداد سال بعد از آن ادامه دارد، گفت: درباره سالک و شیوع آن و اینکه اثرات آن ممکن است تا سال‌ها بر روی بیمار تأثیر داشته باشد باید اقدامات لازم با قید فوریت انجام شود.

زارعی همچنین در مورد پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرها تاکید کرد: ساماندهی تصفیه خانه‌های موجود در سطح شهرستان کاشان توسط دستگاه‌های مربوطه ضروری است و دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای جلوگیری از رها شدن پساب خروجی تصفیه خانه‌ها در محیط باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا از شیوع بیماری‌های مشترک انسان و حیوان جلوگیری شود.