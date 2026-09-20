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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

آغاز عملیات تکمیل طرح فاضلاب کاشان با سرمایه‌گذاری ۸۷هزار میلیارد ریال

آغاز عملیات تکمیل طرح فاضلاب کاشان با سرمایه‌گذاری ۸۷هزار میلیارد ریال

کاشان - رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان از آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان با سرمایه‌گذاری ۸۷ هزار میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال اجرا می شود.

وی ابراز کرد: اجرای این طرح با محوریت بازچرخانی پساب، تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب و واگذاری پساب تصفیه‌شده به صنایع، گامی مهم در مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تصریح کرد: طرح فاضلاب این شهر از سال ۱۳۷۹ وارد مرحله اجرایی شده و طی ۲۵ سال گذشته، با استفاده از اعتبارات داخلی، اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آن اجرا شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۸۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، بیش از ۳۰ هزار فقره سیفون و تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت ۲۶ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در این طرح احداث شده است.

اسماعیلی ادامه داد: امروز با آغاز عملیات اجرایی قرارداد جدید، خواست عمومی برای تکمیل شبکه فاضلاب، ضرورت مدیریت منابع آب و نیاز بخش صنعت به منابع آبی پایدار، در قالب یک الگوی مشارکتی به یکدیگر پیوند خورده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۸۷ هزار میلیارد ریالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این طرح گفت: در چارچوب این قرارداد، تکمیل ۸۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، تکمیل مدول نخست تصفیه‌خانه تا ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب، نصب ۳۰ هزار فقره انشعاب و سیفون و همچنین بهره‌برداری ۲۵ ساله از تأسیسات طرح پیش‌بینی شده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این طرح، واگذاری پساب تصفیه‌شده به صنایع کم‌آب‌بر و برخوردار از فناوری‌های پیشرفته است که می‌تواند ضمن تأمین بخشی از نیاز آبی صنعت، زمینه استفاده مجدد از منابع آب را فراهم کند و فشار بر منابع آب متعارف را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه تکمیل طرح فاضلاب صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، خاطرنشان کرد: این طرح به‌طور مستقیم با سلامت عمومی، حفاظت از منابع آبی، محیط‌زیست و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد و تکمیل آن می‌تواند آثار زیرساختی و اجتماعی قابل‌توجهی برای شهر کاشان به همراه داشته باشد.

اسماعیلی از همکاری و حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد این طرح قدردانی کرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی این قرارداد حاصل همراهی مجموعه‌های مختلف و نگاه آینده‌نگر به موضوع آب و پساب است.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل، صحیح و به‌موقع این قرارداد، بخش مهمی از طرح فاضلاب شهر کاشان تکمیل شود و الگوی مشارکت میان بخش آب و صنعت برای مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، به نتیجه مطلوب برسد.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تأکید کرد: این پروژه نشان می‌دهد با تکیه بر دانش، مشارکت و اعتماد متقابل می‌توان همزمان موضوع توسعه صنعت، مدیریت منابع آب و ارتقای خدمات به مردم را دنبال کرد.

کد مطلب 6952844

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