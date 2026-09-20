به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی تکمیل طرح فاضلاب شهر کاشان اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال اجرا می شود.
وی ابراز کرد: اجرای این طرح با محوریت بازچرخانی پساب، تکمیل زیرساختهای فاضلاب و واگذاری پساب تصفیهشده به صنایع، گامی مهم در مدیریت منابع آب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تصریح کرد: طرح فاضلاب این شهر از سال ۱۳۷۹ وارد مرحله اجرایی شده و طی ۲۵ سال گذشته، با استفاده از اعتبارات داخلی، اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانک توسعه اسلامی، بخش قابلتوجهی از زیرساختهای آن اجرا شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۸۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، بیش از ۳۰ هزار فقره سیفون و تصفیهخانهای با ظرفیت ۲۶ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در این طرح احداث شده است.
اسماعیلی ادامه داد: امروز با آغاز عملیات اجرایی قرارداد جدید، خواست عمومی برای تکمیل شبکه فاضلاب، ضرورت مدیریت منابع آب و نیاز بخش صنعت به منابع آبی پایدار، در قالب یک الگوی مشارکتی به یکدیگر پیوند خورده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری ۸۷ هزار میلیارد ریالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این طرح گفت: در چارچوب این قرارداد، تکمیل ۸۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب، تکمیل مدول نخست تصفیهخانه تا ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب، نصب ۳۰ هزار فقره انشعاب و سیفون و همچنین بهرهبرداری ۲۵ ساله از تأسیسات طرح پیشبینی شده است.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این طرح، واگذاری پساب تصفیهشده به صنایع کمآببر و برخوردار از فناوریهای پیشرفته است که میتواند ضمن تأمین بخشی از نیاز آبی صنعت، زمینه استفاده مجدد از منابع آب را فراهم کند و فشار بر منابع آب متعارف را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه تکمیل طرح فاضلاب صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، خاطرنشان کرد: این طرح بهطور مستقیم با سلامت عمومی، حفاظت از منابع آبی، محیطزیست و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارد و تکمیل آن میتواند آثار زیرساختی و اجتماعی قابلتوجهی برای شهر کاشان به همراه داشته باشد.
اسماعیلی از همکاری و حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد این طرح قدردانی کرد و گفت: آغاز عملیات اجرایی این قرارداد حاصل همراهی مجموعههای مختلف و نگاه آیندهنگر به موضوع آب و پساب است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل، صحیح و بهموقع این قرارداد، بخش مهمی از طرح فاضلاب شهر کاشان تکمیل شود و الگوی مشارکت میان بخش آب و صنعت برای مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کاشان تأکید کرد: این پروژه نشان میدهد با تکیه بر دانش، مشارکت و اعتماد متقابل میتوان همزمان موضوع توسعه صنعت، مدیریت منابع آب و ارتقای خدمات به مردم را دنبال کرد.
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