پلمب یک واحد صنعتی با حکم قضایی در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد ریختهگری چدن در لکه صنعتی گلستان بهارستان خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان اظهار کرد: توقف فعالیت این واحد صنعتی در راستای پاسخگویی به شکایات شهروندان و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا و به دلیل استمرار فعالیتهای آلاینده و عدم توجه به استانداردهای زیستمحیطی اعلامی صورت گرفت.
وی افزود: این واحد صنعتی که فعالیت آن منجر به اعتراض ساکنان منطقه شده بود، پیشتر پس از پایشهای میدانی، اخطاریههای لازم برای اصلاح عملکرد و ارتقای سیستمهای کنترل آلودگی را دریافت کرده بود، با این حال با گذشت مهلت قانونی و عدم انجام اصلاحات لازم، در لیست واحدهای مشمول پرداخت عوارض آلایندگی و مالیات سبز قرار گرفت.
جودکی با اشاره به وضعیت نامناسب سیستم فیلتراسیون این واحد اظهار کرد: استمرار انتشار ذرات آلاینده در هوا، ضرورت پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را به دنبال داشت و در نهایت، با حکم قضایی، خط و فرآیند آلاینده این واحد توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست و با همکاری نیروی انتظامی پلمب شد.
وی در پایان تصریح کرد: پلمب واحدهای آلاینده آخرین گزینه اقدامات اجرایی این اداره است، چراکه سیاستها، برنامهها و اهداف سازمانی، هدایت واحدهای تولیدی به سمت داشتن پیوست زیستمحیطی و اقدامات کنترلی آلایندههای هوا، خاک و آب است.
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