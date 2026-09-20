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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

شناسایی نقاط حادثه‌خیز روستاهای بخش مرکزی دیلم درآستانه بازگشایی مدارس

شناسایی نقاط حادثه‌خیز روستاهای بخش مرکزی دیلم درآستانه بازگشایی مدارس

بوشهر- بخشدار مرکزی دیلم از شناسایی نقاط حادثه‌خیز روستاهای بنه اسماعیل و بنه خاطر این شهرستان و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات ایمنی و ترافیکی در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نقاط حادثه خیز روستاهای بخش مرکزی شهرستان دیلم اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان دیلم و با هدف شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز روستاهای بخش مرکزی، بازدید میدانی از محورهای روستایی این بخش انجام شد.

بخشدار مرکزی دیلم، افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و اهالی روستاها، با دعوت بخشداری مرکزی، سرهنگ خواجه، رئیس پلیس راه دیلم و گناوه، از نقاط مختلف دو روستای بنه اسماعیل و بنه خاطر بازدید و وضعیت ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز این روستاها به‌صورت میدانی بررسی شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، نقاطی که نیازمند اقدامات ایمنی و ترافیکی بودند شناسایی و مقرر شد در برخی از این نقاط، اقدامات لازم از جمله احداث و نصب سرعتکاه و نصب تابلوهای هشداردهنده و علائم ترافیکی انجام شود.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز روستاهای بخش مرکزی دیلم درآستانه بازگشایی مدارس

بخشدار مرکزی دیلم با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی مسیرهای روستایی، گفت: با توجه به افزایش تردد در مسیرهای روستایی همزمان با آغاز سال تحصیلی، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های بخشداری مرکزی است و تلاش می‌شود اقدامات لازم با همکاری دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

پسنده ادامه داد: در روزهای آینده نیز سایر روستاهای بخش مرکزی مورد پایش و بازدید میدانی قرار خواهند گرفت تا نقاط حادثه‌خیز شناسایی و برای رفع مشکلات و ارتقای ایمنی آنها تصمیم‌گیری و اقدام شود.

وی همچنین از همکاری پلیس راه دیلم و گناوه در اجرای این طرح و بررسی میدانی وضعیت محورهای روستایی قدردانی کرد.

کد مطلب 6952842

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