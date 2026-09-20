به گزارش خبرنگار مهر، حلیمه پسنده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نقاط حادثه خیز روستاهای بخش مرکزی شهرستان دیلم اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان دیلم و با هدف شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز روستاهای بخش مرکزی، بازدید میدانی از محورهای روستایی این بخش انجام شد.

بخشدار مرکزی دیلم، افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و اهالی روستاها، با دعوت بخشداری مرکزی، سرهنگ خواجه، رئیس پلیس راه دیلم و گناوه، از نقاط مختلف دو روستای بنه اسماعیل و بنه خاطر بازدید و وضعیت ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز این روستاها به‌صورت میدانی بررسی شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، نقاطی که نیازمند اقدامات ایمنی و ترافیکی بودند شناسایی و مقرر شد در برخی از این نقاط، اقدامات لازم از جمله احداث و نصب سرعتکاه و نصب تابلوهای هشداردهنده و علائم ترافیکی انجام شود.

بخشدار مرکزی دیلم با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی مسیرهای روستایی، گفت: با توجه به افزایش تردد در مسیرهای روستایی همزمان با آغاز سال تحصیلی، شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های بخشداری مرکزی است و تلاش می‌شود اقدامات لازم با همکاری دستگاه‌های متولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

پسنده ادامه داد: در روزهای آینده نیز سایر روستاهای بخش مرکزی مورد پایش و بازدید میدانی قرار خواهند گرفت تا نقاط حادثه‌خیز شناسایی و برای رفع مشکلات و ارتقای ایمنی آنها تصمیم‌گیری و اقدام شود.

وی همچنین از همکاری پلیس راه دیلم و گناوه در اجرای این طرح و بررسی میدانی وضعیت محورهای روستایی قدردانی کرد.