بهورزان و کارکنان اورژانس ۱۱۵ بخش ارم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ارم بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم که با هدف قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر نیروهای سلامت برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی بهورز به عنوان خط مقدم نظام سلامت در روستا اظهار کرد: بهورز فقط واکسن نمی‌زند؛ او آموزش‌دهنده خودمراقبتی و سفیر سلامت در روستاست و بدون همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی، بسیاری از مشکلات بهداشتی روستاها قابل حل نیست.

سید حسین جعفری با اشاره به اجرای طرح‌های ملی غربالگری از جمله پویش دیابت و فشار خون افزود: از بهورزان انتظار داریم شناسایی فعال گروه‌های هدف را جدی بگیرند و مشکلات بهداشتی روستا مانند پسماند، فاضلاب و آب آشامیدنی را مستند کرده تا در جلسات شورای اداری بخش پیگیری شود.

وی جلب مشارکت مردمی را از دیگر رسالت‌های بهورزان دانست و تصریح کرد: باید برای جلب مشارکت خیرین سلامت و نهادهای محلی از جمله مسجد و مدرسه تلاش شود و بهورزان در سوانح و اپیدمی‌ها با شورای اسلامی روستا برای مدیریت بحران هماهنگ باشند.

بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از ایثار و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ گفت: نیروهای اورژانس در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی و جاده‌ای، شبانه‌روزی ناجی جان مردم هستند و قهرمانان گمنام خطاب می‌شوند.

وی با تأکید بر رفع موانع دسترسی پایگاه‌های اورژانس افزود: مشکلاتی مانند آن‌تن، راه دسترسی و امنیت محل پایگاه‌ها از طریق فرمانداری و راهداری پیگیری خواهد شد تا زمان رسیدن بر بالین بیمار به حداقل برسد.

جعفری هماهنگی میان اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان مرجع شهرستان را برای کاهش زمان طلایی حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: از اورژانس می‌خواهیم در کنار مأموریت‌ها، آموزش امداد اولیه به دهیاران و شوراها را در دستور کار قرار دهد تا مردم محلی در دقایق اولیه حادثه توانایی اقدام داشته باشند.

تشکیل کارگروه‌های رفع مشکلات اورژانس، پسماند و بهورزان

بخشدار ارم در پایان تأکید کرد: بهداشت و درمان خط قرمز نیست و بخشداری تمام توان خود را برای تسهیل مأموریت‌های بهورزان و اورژانس به کار می‌گیرد. هم‌افزایی میان بهورز، اورژانس، دهیار و شورا، کلید موفقیت در ارائه خدمات سلامت به روستاهای دورافتاده است.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دشتستان نیز در این آیین با تقدیر از همکاری بخشداری ارم در پیشبرد برنامه‌های بهداشتی، بر تداوم حمایت‌های بین‌بخشی برای ارتقای شاخص‌های سلامت روستایی تأکید کرد.

رئیس اورژانس جاده‌ای شهرستان دشتستان نیز ضمن قدردانی از توجه بخشداری به مشکلات پایگاه‌های اورژانس، خواستار تداوم هماهنگی میان اورژانس ۱۱۵ و نهادهای محلی برای کاهش زمان پاسخ‌گویی به مأموریت‌ها شد.

در ادامه این مراسم، به دستور بخشدار ارم، تشکیل سه کارگروه تخصصی کارگروه رفع مشکلات اورژانس ۱۱۵، کارگروه تعیین تکلیف پسماند روستاهای بخش ارم و کارگروه رفع مشکلات بهورزان با حضور شهردار، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب شد.

این کارگروه‌ها موظف شدند با هماهنگی بخشداری، مشکلات موجود را بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.



در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از بهورزان منطقه ارم و کارکنان اورژانس ۱۱۵ بخش ارم تجلیل به عمل آمد.

