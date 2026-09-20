به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیاتی ملیپوش بدمینتون ایران با عبور از نماینده هند در دیدار نهایی مسابقات بینالمللی سنگال ۲۰۲۶ عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
حیاتی در دیدار پایانی این مسابقات برابر نماینده هند به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا با ایستادن بر سکوی نخست مدال طلای مسابقات بینالمللی سنگال را به دست آورد.
ملیپوش بدمینتون ایران برای رسیدن به فینال نیز از سد رقبای خود عبور کرد و در مراحل مختلف مسابقات برابر نمایندگان غنا، بلژیک، ایران و هند به پیروزی رسید.
این مدال دومین مدال علی حیاتی در رقابتهای بینالمللی سال ۲۰۲۶ به شمار میرود. نتایج بهدستآمده در مسابقات سنگال همچنین در رنکینگ جهانی این بازیکن تأثیر خواهد داشت و امتیازات کسبشده میتواند در ادامه مسیر رقابتهای انتخابی و کسب سهمیه بازیهای المپیک ۲۰۲۸ اهمیت داشته باشد.
مسابقات بینالمللی سنگال ۲۰۲۶ از ۲۶ تا ۲۹ شهریور با حضور نمایندگان کشورهای هند، مالت، پرتغال، مصر، ایران، امارات، بلژیک، استرالیا، عربستان، سریلانکا، اوکراین، سنگال، جمهوری چک، سوئیس، کرواسی، کامرون، آمریکا و لهستان برگزار شد.
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