  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

قهرمانی علی حیاتی در رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی سنگال

قهرمانی علی حیاتی در رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی سنگال

ملی‌پوش بدمینتون ایران با پیروزی ۲ بر یک مقابل نماینده هند در دیدار نهایی مسابقات بین‌المللی سنگال ۲۰۲۶ به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیاتی ملی‌پوش بدمینتون ایران با عبور از نماینده هند در دیدار نهایی مسابقات بین‌المللی سنگال ۲۰۲۶ عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

حیاتی در دیدار پایانی این مسابقات برابر نماینده هند به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا با ایستادن بر سکوی نخست مدال طلای مسابقات بین‌المللی سنگال را به دست آورد.

ملی‌پوش بدمینتون ایران برای رسیدن به فینال نیز از سد رقبای خود عبور کرد و در مراحل مختلف مسابقات برابر نمایندگان غنا، بلژیک، ایران و هند به پیروزی رسید.

این مدال دومین مدال علی حیاتی در رقابت‌های بین‌المللی سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. نتایج به‌دست‌آمده در مسابقات سنگال همچنین در رنکینگ جهانی این بازیکن تأثیر خواهد داشت و امتیازات کسب‌شده می‌تواند در ادامه مسیر رقابت‌های انتخابی و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ اهمیت داشته باشد.

مسابقات بین‌المللی سنگال ۲۰۲۶ از ۲۶ تا ۲۹ شهریور با حضور نمایندگان کشورهای هند، مالت، پرتغال، مصر، ایران، امارات، بلژیک، استرالیا، عربستان، سریلانکا، اوکراین، سنگال، جمهوری چک، سوئیس، کرواسی، کامرون، آمریکا و لهستان برگزار شد.

کد مطلب 6952907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه