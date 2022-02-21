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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۷

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد جشنواره فجر

بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد جشنواره فجر

قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اتفاقات جشنواره فیلم فجر بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به اتفاقات حاشیه جشنواره فیلم فجر بیانیه‌ای صادر کرد و اقدامات هنجار شکنانه در این جشنواره را محکوم کرد که متن آن به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی به‌عنوان یک نظام دینی و مردمی یک ماهیت کاملاً فرهنگی دارد و فرهنگ دینی ما عنصر اصلی و محوری شعارهای انقلاب بوده است. هویت دینی و فرهنگی ما به‌موجب این‌که عامل اصلی اقتدار و قدرت ما بوده است؛ سال‌ها آماج تهدیدها و تهاجم‌ها قرارگرفته و براثر برخی ضعف‌ها و تسامح‌ها نیز با آسیب‌هایی مواجه شده است. در کنار رویش‌های شگفت‌آور در شجره طیبه انقلاب اسلامی و علی‌رغم «تعمیق معرفت دینی»، «تقویت ارزش‌های اسلامی» و «رشد قدرت نرم فرهنگی» در نظام اسلامی؛ اما همچنان هجمه‌های پیدا و پنهان فرهنگی برقرار است و جنگ عظیم فرهنگی ادامه دارد و مقصد انقلاب یعنی مکتب اسلام را هدف گرفته است. در این میان برخی منفعلانه در مقابل موج رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب، مرزبندی فرهنگی و مقاومت فرهنگی را ناممکن می‌دانند و در پوشش شعارهایی مانند آزادی، مرزها و حصارهای فرهنگی حافظ اخلاق و امنیت فرهنگی را زیر سوال می‌برند و تخریب می‌کنند. برخی نیز استحاله شده و در بی‌فرهنگی و بی‌هویتی غربی، جذب و هضم شده‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در راستای پاسداری از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی ناصحانه و خیرخواهانه لازم می‌داند محورهایی را جهت تذکر و ترویج معروف یادآوری کند:

آن‌چه در ناهنجاری‌های فرهنگی در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال واقع شد، اعم از بد پوششی‌ها و نقض حجابِ معیار و حرمت‌شکنی در مورد احکام دینی نمونه‌هایی از نفوذ نرم سبک زندگی و ابتذال فکری غرب به ساختارهای فرهنگی ماست. گرچه وزیر مربوطه و مسئولان جشنواره در اقدامی آن ناهنجاری‌ها را محکوم کردند؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع موظف به اقدام قاطع و مؤثرتر است.

ما مسئولان و مدیران فرهنگی کشور را افرادی پایبند به ارزشهای دینی می‌دانیم، ولی قاطعانه اعلام می‌کنیم اگر آنچه از این گونه اتفاقات فاجعه آمیز و موارد مشابه آن بار دیگر تکرار شود، مردم متدین واکنش متناسب را نشان خواهند داد و برخورد انقلابی خواهند کرد. لذا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سطح توانمندی‌های خود برای مقابله با هنجارشکنی‌ها و مبتذل سازی ها را ارتقا دهد و با تعبد به احکام اسلامی مقتدرانه از ارزش‌های دینی پاسداری کند.

دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه‌ی «فرهنگ اسلامی»، «هدایت فرهنگیِ جامعه»، ترویج «فضائل» و زدودن «رذائل» احساس مسئولیت نموده و خود را «متولی» قلمداد کند. باید «زمام» و «مهار» فرهنگ عمومی را در اختیار بگیرد و نگذارد انفعال و سستی، فرهنگ را دچار ولنگاری و بی‌قیدی کند. این فریضه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاملاً فهم و پیگیری شود. مجلس محترم نیز باید بدون مسامحه، دغدغه مندی های دینی و فرهنگی را از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مطالبه و مؤاخذه کند.

ظهور رفتارهای غیر شرعی و ضد عرف نقاط مثبت جشنواره فیلم فجر را تحت شعاع قرار داده و این جشن بزرگ فرهنگی و هنری را دچار خدشه و آسیب می‌کند. باید با رویکردی جدی و غیر صوری پای در جبهه عمل برای تثبیت اقتدار فرهنگی کشور گذاشت و با بازآرایی و باز مهندسی فرهنگ و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حقیقتاً جهاد کرد.

ضمن تمجید و تحسین فعالیت‌های شبانه‌روزی دولت سیزدهم، همچنان بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید می‌کنیم.لازم است مدیران و کارگزاران دولت خدمتگزار، موج گسترده خدمت‌رسانی‌ها و تلاش‌ها برای تحقق عدالت را همچنان ادامه دهند و در کنار آن خدمات، پیوست‌های فرهنگی را نیز اجرا و پیگیری کنند. امروز اقتصاد و فرهنگ هر دو نیازمند بازسازی‌اند و هر دو به تحکیم ساخت درونی نظام کمک می‌کنند.

مردم در آستانه ورود به چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتظر تحول در عرصه‌های معیشت و فرهنگ در تراز شهروند جامعه اسلامی‌اند.

امیدواریم خداوند منّان خادمان دین و ملت را در جبهه خدمت دولت، یاری و نصرت فرماید و در مسیر عزت و توفیق مستدام بدارد. ان‌شاءالله.

کد مطلب 5429352

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