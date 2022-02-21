بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد جشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به اتفاقات حاشیه جشنواره فیلم فجر بیانیه‌ای صادر کرد و اقدامات هنجار شکنانه در این جشنواره را محکوم کرد که متن آن به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انقلاب اسلامی به‌عنوان یک نظام دینی و مردمی یک ماهیت کاملاً فرهنگی دارد و فرهنگ دینی ما عنصر اصلی و محوری شعارهای انقلاب بوده است. هویت دینی و فرهنگی ما به‌موجب این‌که عامل اصلی اقتدار و قدرت ما بوده است؛ سال‌ها آماج تهدیدها و تهاجم‌ها قرارگرفته و براثر برخی ضعف‌ها و تسامح‌ها نیز با آسیب‌هایی مواجه شده است. در کنار رویش‌های شگفت‌آور در شجره طیبه انقلاب اسلامی و علی‌رغم «تعمیق معرفت دینی»، «تقویت ارزش‌های اسلامی» و «رشد قدرت نرم فرهنگی» در نظام اسلامی؛ اما همچنان هجمه‌های پیدا و پنهان فرهنگی برقرار است و جنگ عظیم فرهنگی ادامه دارد و مقصد انقلاب یعنی مکتب اسلام را هدف گرفته است. در این میان برخی منفعلانه در مقابل موج رسانه‌ای و تبلیغاتی غرب، مرزبندی فرهنگی و مقاومت فرهنگی را ناممکن می‌دانند و در پوشش شعارهایی مانند آزادی، مرزها و حصارهای فرهنگی حافظ اخلاق و امنیت فرهنگی را زیر سوال می‌برند و تخریب می‌کنند. برخی نیز استحاله شده و در بی‌فرهنگی و بی‌هویتی غربی، جذب و هضم شده‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در راستای پاسداری از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی ناصحانه و خیرخواهانه لازم می‌داند محورهایی را جهت تذکر و ترویج معروف یادآوری کند:

آن‌چه در ناهنجاری‌های فرهنگی در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال واقع شد، اعم از بد پوششی‌ها و نقض حجابِ معیار و حرمت‌شکنی در مورد احکام دینی نمونه‌هایی از نفوذ نرم سبک زندگی و ابتذال فکری غرب به ساختارهای فرهنگی ماست. گرچه وزیر مربوطه و مسئولان جشنواره در اقدامی آن ناهنجاری‌ها را محکوم کردند؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این موضوع موظف به اقدام قاطع و مؤثرتر است.

ما مسئولان و مدیران فرهنگی کشور را افرادی پایبند به ارزشهای دینی می‌دانیم، ولی قاطعانه اعلام می‌کنیم اگر آنچه از این گونه اتفاقات فاجعه آمیز و موارد مشابه آن بار دیگر تکرار شود، مردم متدین واکنش متناسب را نشان خواهند داد و برخورد انقلابی خواهند کرد. لذا باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سطح توانمندی‌های خود برای مقابله با هنجارشکنی‌ها و مبتذل سازی ها را ارتقا دهد و با تعبد به احکام اسلامی مقتدرانه از ارزش‌های دینی پاسداری کند.

دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه‌ی «فرهنگ اسلامی»، «هدایت فرهنگیِ جامعه»، ترویج «فضائل» و زدودن «رذائل» احساس مسئولیت نموده و خود را «متولی» قلمداد کند. باید «زمام» و «مهار» فرهنگ عمومی را در اختیار بگیرد و نگذارد انفعال و سستی، فرهنگ را دچار ولنگاری و بی‌قیدی کند. این فریضه باید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاملاً فهم و پیگیری شود. مجلس محترم نیز باید بدون مسامحه، دغدغه مندی های دینی و فرهنگی را از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مطالبه و مؤاخذه کند.

ظهور رفتارهای غیر شرعی و ضد عرف نقاط مثبت جشنواره فیلم فجر را تحت شعاع قرار داده و این جشن بزرگ فرهنگی و هنری را دچار خدشه و آسیب می‌کند. باید با رویکردی جدی و غیر صوری پای در جبهه عمل برای تثبیت اقتدار فرهنگی کشور گذاشت و با بازآرایی و باز مهندسی فرهنگ و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی حقیقتاً جهاد کرد.

ضمن تمجید و تحسین فعالیت‌های شبانه‌روزی دولت سیزدهم، همچنان بر ضرورت توجه ویژه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید می‌کنیم.لازم است مدیران و کارگزاران دولت خدمتگزار، موج گسترده خدمت‌رسانی‌ها و تلاش‌ها برای تحقق عدالت را همچنان ادامه دهند و در کنار آن خدمات، پیوست‌های فرهنگی را نیز اجرا و پیگیری کنند. امروز اقتصاد و فرهنگ هر دو نیازمند بازسازی‌اند و هر دو به تحکیم ساخت درونی نظام کمک می‌کنند.

مردم در آستانه ورود به چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتظر تحول در عرصه‌های معیشت و فرهنگ در تراز شهروند جامعه اسلامی‌اند.

امیدواریم خداوند منّان خادمان دین و ملت را در جبهه خدمت دولت، یاری و نصرت فرماید و در مسیر عزت و توفیق مستدام بدارد. ان‌شاءالله.