۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بهزراعی به چایکاران شمال پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه حمایت‌های دولت از صنعت چای شامل نرخ گذاری و قیمت تضمینی خرید برگ سبز تا بهزراعی است، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای امسال نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اقدام حمایتی دیگر دولت از چایکاران، تصریح کرد: اقدام حمایتی دیگر، خرید ۲۵ درصد برگ سبز چایکاران است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای بهزراعی باغات چای، گفت: صندوق تخصصی چای بیش از ۹۵ میلیارد تومان سرمایه دارد و به ازای هر هکتار ۴ میلیون تومان برای هزینه‌های دم دستی چایکاران پرداخت می‌کند.

جهانساز با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بهزراعی و هزینه‌های چایکاران پرداخت شد، افزود: کلاس‌های آموزشی برای چایکاران اکثراً در محل کارخانجات چای برگزار شده است.

وی ادامه داد: بخشی از تسهیلات برای احیای باغات پرداخت شده و امسال ۱۰۰ هکتار از باغات چای را احیا کردیم.

رئیس سازمان چای با اشاره به انجام ۹۷۷ هکتار عملیات کف بر و احیای باغات چای، گفت: برای اصلاح شیب باغات چای ۳۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

جهانساز با بیان اینکه تأمین نهاده‌ها بر اساس نقشه حاصلخیزی خاک انجام می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار تن سهمیه کود داشتیم که تاکنون ۶ هزار تن تهیه و توزیع شده است.

وی بیان کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی وجود دارد اما متأسفانه اسناد مشاعی صادر می‌شود که غیرقابل تفکیک است.