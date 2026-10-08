به گزارش خبرنگار مهر، «کارلوس پادرائو» دوست نزدیک خورخه خسوس سرمربی تیم ملی پرتغال، مدعی شده است که یکی از افراد نزدیک به کریستیانو رونالدو این مربی را تهدید کرده که در صورت عذرخواهی علنی از این ستاره، از سمت خود برکنار خواهد شد.



پادرائو در گفتگو با شبکه «SIC Notícias» مدعی شده است که تیاگو کراویرو، مشاور شرکت متعلق به رونالدو، با یکی از نزدیکان ژسوس تماس گرفته و تلاش کرده مقدمات یک عذرخواهی از پیش طراحی‌شده از سوی سرمربی پرتغال را فراهم کند.



به گفته این دوست نزدیک خسوس سرمربی پرتغال این درخواست را نپذیرفته و به جای عذرخواهی رسمی، تنها اشتباه خود را پذیرفته است.



پادرائو همچنین مدعی شده است که خسوس از اتفاقات رخ‌داده به‌شدت ناراحت شده است.