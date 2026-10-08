نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، پدیده غالب تا اواسط شب ابرناکی آسمان و برای ساعت‌های بعدازظهر در مناطق نیمه غربی استان وزش باد شدید با احتمال خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه طی این مدت در پاره‌ای از مناطق راز و جرگلان، شمال شهرستان‌های شیروان، بجنورد و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از جمعه شب تا یکشنبه بعدازظهر با تشدید ناپایداری، به‌تدریج ورود سامانه بارشی را به استان انتظار داریم و فعالیت این سامانه بارشی در اغلب مناطق استان به‌صورت بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبارباران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌گردد که با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آبگرفتگی معابر همراه خواهد بود؛ لذا دیروز هشدار هواشناسی در سطح زرد به همین منظور صادر شد.

داداشی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی طی امروز و فردا تغییرات جزئی دما و به‌تدریج از شنبه و طی روز یکشنبه کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌گردد.

وی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: ایستگاه بام با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان و فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.