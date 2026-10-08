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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

صداهای شنیده شده در سیریک مربوط به عملیات خنثی سازی مهمات دشمن است 

صداهای شنیده شده در سیریک مربوط به عملیات خنثی سازی مهمات دشمن است 

سیریک- پیش از ظهر پنجشنبه صدای انفجارهایی در شهرستان سیریک شنیده شده است که این صداها مربوط به عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش شهروندان و منابع حملی پیش از ظهر پنجشنبه صدای چند انفجار در شهرستان سیریک شنیده شده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام شده، و پاسخ استانداری هرمزگان، این صداها مربوط به انجام عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده دشمن و به جا مانده از حملات پیشین در نبرد هرمز است.

همچنین منابع رسمی اعلام کرده‌اند که به دلیل عملیات امحای کنترل شده در محدوده روستای طاهرویی احتمال شنیده شدن صداهای مجدد تا ساعت ۱۲ امروز وجود دارد.

صبح امروز صدای انفجارهایی در بندرعباس نیز شنیده شده بود که مربوط به عملیات انهدام مهمات عمل نکرده دشمن بوده است.

کد مطلب 6971680

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