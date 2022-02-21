انجام ۵۸۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان دهلران

مرتضی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت ۲۰۱ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون تومان تشکیل و برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

رئیس اداره صمت دهلران تصریح کرد: در بازه زمانی یاد شده ۱۲۷ بازرسی در راستای نظارت بر عملکرد انبار کالاها در استان انجام و ۱۸ فقره پرونده تخلف صنفی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

مهدوی افزود: با توجه به ابلاغ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اینکه متولی اصلی تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی و اقلام خوراکی و کشاورزی، جهاد کشاورزی می‌باشد در این خصوص این اداره ۲ نفر از بازرسان خود را از ابتدای اجرای قانون مذکور در اختیار جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار قرار داده است

وی تصریح کرد: شهرستان دهلران ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنفی ثبت شده در سامانه اصناف دارد که از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ واحد فعال هستند.