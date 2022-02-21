به گزارش خبرگزاری مهر، افشین منیری، با اشاره به اینکه عدم واکسیناسیون کودکان یکی از مهم‌ترین علت‌های افزایش بار بیماری در سویه اومیکرون است، اظهار کرد: واکسینه شدن بزرگسالان در برابر کووید ۱۹ یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش آمار مبتلایان کرونایی است.

وی با بیان اینکه غالباً کودکان در سویه اومیکرون به این بیماری مبتلا شده‌اند، یکی از مهم‌ترین علت‌های این موضوع را عدم واکسیناسیون کودکان و جهش جدید ویروس دانست و افزود: اومیکرون افرادی که واکسینه نشده‌اند و یا ایمنی آنان همانند کودکان ناکافی است بیشتر درگیر می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره مناسب‌ترین بازه زمانی واکسیناسیون بعد از ابتلاء به کرونا، تاکید کرد: چنانچه بعد از ابتلاء علامت‌های بعد از بیماری وجود نداشته باشد بعد از دو هفته و اگر همچنان درگیر عوارض کرونایی هستید بهترین زمان واکسینه شدن هفته ششم به بعد است.

منیری گفت: اگر چنانچه کودکی در طول یک هفته اخیر سابقه تماس با فرد مبتلا به کرونا را داشته باشد باید با احتیاط بیشتر واکسینه شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی، ضرورت واکسینه شدن علیه کرونا را مورد تاکید قرار داد و افزود: وضعیت سلامت کودکان در مراکز واکسیناسیون پیش از تلقیح واکسن کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بهترین راه حل برای پیشگیری از عوارض بیماری کرونا، جلوگیری از ابتلاء به این ویروس است.

منیری، بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، شستشوی منظم دست‌ها و عدم حضور در اجتماعات تاکید کرد و ادامه داد: سعی کنید با گروه‌های پرخطر، سالمندان، کودکان و افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند در تماس نزدیک نباشید، چرا که این افراد حتی در صورت واکسینه شدن کامل نیز ممکن است در صورت ابتلاء به کرونا با عوارض جدی این بیماری مواجه شوند.

وی، عدم توجه به شایعات درباره واکسن‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بدون شک کارآمدترین واکسن در برابر کرونا در دسترس تر بودن آن است چرا که تمامی واکسن‌ها از ایمنی زایی کافی برخوردارند و ضرورتی ندارد برای تهیه واکسنی خاص دچار چالش شویم.