جنگ اسپانیایی - برزیلی شمسایی و شمس/ حمایتی که به دو ماه نرسید!

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی بعد از انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بارها تاکید کرد که یک مربی تمرین دهنده اسپانیایی را به کادر فنی خود اضافه می‌کند. مذاکرات شمسایی در نهایت به «میگوئل مورنو» مربی اسپانیایی که سابقه کار در تیم ملی این کشور و تیم‌های بارسلونا و اینترمووی‌استار را هم دارد ختم شد.

میگوئل برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرد اما به صورت پاره وقت؛ با این حال به دلیل تغییرات اخیر در فدراسیون فوتبال و برکناری شهاب الدین عزیزی خادم از یک سو و شرایط مالی فدراسیون از سوی دیگر، با حضور مربی خارجی مخالفت شد. این خبر را روز گذشته وحید شمسایی بعد از جلسه با میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون اعلام و تاکید کرد که یک مربی ایرانی دیگر را به کادر فنی اش اضافه می‌کند.



‌میگوئل مورنو مربی اسپانیایی مدنظر شمسایی

در بحبوحه مذاکرات شمسایی با میگوئل، حسین شمس در مصاحبه‌ای از جذب مربی خارجی برای تیم ملی انتقاد کرد. او گفت که ایران خودش مربیان و مدرسان بزرگی دارد و با وجود آنها نیازی به مربی تمرین دهنده خارجی در تیم ملی نیست.

اظهارات شمس از سوی شمسایی بی پاسخ نماند. حالا که حضور مربی خارجی در تیم ملی منتفی شده است، شمسایی در مصاحبه‌ای ادعای شمس درباره دانش و توانمندی مربیان ایرانی را با اعلام یک خبر جدید زیر سئوال برد. شمسایی در گفتگوی امروز خود به صراحت گفت که چند ماه پیش شمس در کمیته فنی، «کاکائو» مربی برزیلی کویت را به فدراسیون فوتبال پیشنهاد کرده بود تا این برزیلی سرمربی تیم‌های پایه ایران بشود.



کاکائو مربی برزیلی مدنظر شمس که حتی چندی قبل برای برگزاری یک دوره آموزشی به تبریز آمد

چالش‌های بین شمس و شمسایی در فوتسال ایران موضوع جدیدی نیست و سالیان سال است که این دو به بهانه‌های مختلف به انتقاد از هم می‌پردازند؛ چه زمانی که شمسایی در تیم ملی فوتسال بازی می‌کرد و شمس سرمربی بود و چه زمانی که هر دو در لیگ فوتسال فعالیت داشتند.

با این حال شمس یکی از کسانی بود که بعد از پایان جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی، به منتقد اصلی محمد ناظم الشریعه سرمربی وقت تیم ملی فوتسال تبدیل شد و از شمسایی برای حضور در تیم ملی حمایت کرد. حمایت از شمسایی در جلسه سرنوشت ساز کمیته فوتسال که دی ماه امسال برگزار شد هم ادامه یافت و گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی انتخاب شمسایی به جای ناظم الشریعه، همین حمایت بوده است.

با در نظر گرفتن اظهارات اخیر طرفین واضح است که حمایت شمس از شمسایی به دو ماه نرسیده و چالشی جدید بین سرمربی پیشین و سرمربی فعلی تیم ملی ایجاد شده است؛ چالشی که برای اهالی فوتسال تازگی ندارد و احتمالاً آخرین مورد آن هم نخواهد بود.