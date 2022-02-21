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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد:

سارق سیم و کابل برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شد

سارق سیم و کابل برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری سارق سیم و کابل برق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرم بازیان در تشریح جزئیات افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی نقاره خانه این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و دستگیر کردند.

بازیان با اشاره به اینکه مأموران از مخفیگاه متهم ۲۴۵ متر سیم و کابل برق کشف و ضبط کردند، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

کد مطلب 5429679

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
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      فردا آزادن

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