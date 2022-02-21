سارق سیم و کابل برق در شهرستان بویراحمد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کرم بازیان در تشریح جزئیات افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی نقاره خانه این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق حرفه‌ای سیم و کابل برق را شناسایی و دستگیر کردند.

بازیان با اشاره به اینکه مأموران از مخفیگاه متهم ۲۴۵ متر سیم و کابل برق کشف و ضبط کردند، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.