به گزارش‌ خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حاشیه مجلس ترحیم خواهر وزیر خارجه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تراز تولید و مصرف برق کشور گفت: خوشبختانه در شرایط فعلی ناترازی برق در شبکه سراسری نداریم و وضعیت تامچین پایدار است که در این زمینه از همکاری و همراهی مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت شبکه سراسری در آستانه فصل سرما افزود: عبور بدون دغدغه از فصل زمستان به متغیرهایی همچون میزان برودت هوا و الگوی مصرف مشترکان بستگی دارد. اگر مردم مانند گذشته در مصرف گاز و برق همراهی و مدیریت لازم را داشته باشند، زمستان امسال را نیز با موفقیت و بدون چالش پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر نیرو درباره وضعیت آمادگی ناوگان تولید برق کشور، گفت: نیروگاه‌های کشور در آمادگی کامل بسر می‌برند و تعمیرات اساسی اکثر واحدهایی که باید اورهال می‌شدند، انجام گرفته و برای مابقی واحدها نیز جدول زمان‌بندی دقیق تدوین شده است؛ بنابراین از منظر توان تولید، کسری فنی در شبکه وجود ندارد.

علی‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۵ هزار مگاوات ظرفیت نامی و اسمی نیروگاهی آماده تولید برق در کشور داریم؛ هرچند همواره تفاوت‌هایی میان قدرت اسمی و قدرت عملی وجود دارد. البته پدیده افت توان (دیرِیتینگ) نیروگاه‌ها به دلیل کاهش دما در زمستان بسیار کمتر از تابستان است و راندمان حرارتی شرایط بهتری دارد.

وی در تشریح وضعیت سایر منابع تولید برق تاکید کرد: بخشی از ظرفیت تولید ما متکی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی است که با فرارسیدن زمستان به دلیل افزایش پوشش ابری و کوتاهی روزها، کاهش تولید آنها امری طبیعی است، اما این موضوع به معنای عدم پیش‌بینی نیازها نیست و تدابیر لازم برای جبران آن اندیشیده شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم تقویت ذخایر سدها گفت: امیدواریم ذخایر آب مناسبی پشت سدهای نیروگاهی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی نهایت استفاده را ببریم. البته بارش‌ها باید در بالادست و پشت حوضه‌های آبریز سدها رخ دهد، زیرا بخش اعظم بارش‌های پایین‌دست برای سایر مصارف به کار گرفته می‌شود. معتقدم با همکاری آحاد مردم، زمستان امسال را نیز آبرومند و بدون افت شبکه سپری خواهیم کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر تعرفه برق تاکید کرد: اکنون برنامه‌ای برای گرانی و افزایش عمومی قیمت برق در دستور کار نیست؛ اما برای اقشار پرمصرف و مشترکانی که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، نظام جریمه‌ای برقرار است. هدف از اعمال این جرایم، بازدارندگی و دفاع از حقوق اقشار ضعیف و مشترکان کم‌مصرف جامعه است.