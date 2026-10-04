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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

علی‌آبادی: برنامه‌ای برای افزایش عمومی قیمت برق نداریم

علی‌آبادی: برنامه‌ای برای افزایش عمومی قیمت برق نداریم

وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت برق در دستورکار نیست، گفت: در راستای عدالت و حمایت از اقشار ضعیف، برای مشترکان پرمصرف جرایم سنگین در نظر گرفته شده است.

به گزارش‌ خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حاشیه مجلس ترحیم خواهر وزیر خارجه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تراز تولید و مصرف برق کشور گفت: خوشبختانه در شرایط فعلی ناترازی برق در شبکه سراسری نداریم و وضعیت تامچین پایدار است که در این زمینه از همکاری و همراهی مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به وضعیت شبکه سراسری در آستانه فصل سرما افزود: عبور بدون دغدغه از فصل زمستان به متغیرهایی همچون میزان برودت هوا و الگوی مصرف مشترکان بستگی دارد. اگر مردم مانند گذشته در مصرف گاز و برق همراهی و مدیریت لازم را داشته باشند، زمستان امسال را نیز با موفقیت و بدون چالش پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر نیرو درباره وضعیت آمادگی ناوگان تولید برق کشور، گفت: نیروگاه‌های کشور در آمادگی کامل بسر می‌برند و تعمیرات اساسی اکثر واحدهایی که باید اورهال می‌شدند، انجام گرفته و برای مابقی واحدها نیز جدول زمان‌بندی دقیق تدوین شده است؛ بنابراین از منظر توان تولید، کسری فنی در شبکه وجود ندارد.

علی‌آبادی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۵ هزار مگاوات ظرفیت نامی و اسمی نیروگاهی آماده تولید برق در کشور داریم؛ هرچند همواره تفاوت‌هایی میان قدرت اسمی و قدرت عملی وجود دارد. البته پدیده افت توان (دیرِیتینگ) نیروگاه‌ها به دلیل کاهش دما در زمستان بسیار کمتر از تابستان است و راندمان حرارتی شرایط بهتری دارد.

وی در تشریح وضعیت سایر منابع تولید برق تاکید کرد: بخشی از ظرفیت تولید ما متکی به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خورشیدی است که با فرارسیدن زمستان به دلیل افزایش پوشش ابری و کوتاهی روزها، کاهش تولید آنها امری طبیعی است، اما این موضوع به معنای عدم پیش‌بینی نیازها نیست و تدابیر لازم برای جبران آن اندیشیده شده است.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم تقویت ذخایر سدها گفت: امیدواریم ذخایر آب مناسبی پشت سدهای نیروگاهی داشته باشیم تا بتوانیم از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی نهایت استفاده را ببریم. البته بارش‌ها باید در بالادست و پشت حوضه‌های آبریز سدها رخ دهد، زیرا بخش اعظم بارش‌های پایین‌دست برای سایر مصارف به کار گرفته می‌شود. معتقدم با همکاری آحاد مردم، زمستان امسال را نیز آبرومند و بدون افت شبکه سپری خواهیم کرد.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر تعرفه برق تاکید کرد: اکنون برنامه‌ای برای گرانی و افزایش عمومی قیمت برق در دستور کار نیست؛ اما برای اقشار پرمصرف و مشترکانی که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، نظام جریمه‌ای برقرار است. هدف از اعمال این جرایم، بازدارندگی و دفاع از حقوق اقشار ضعیف و مشترکان کم‌مصرف جامعه است.

کد مطلب 6967806

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