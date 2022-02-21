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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۳۹

با دستور رئیس‌جمهور در ستاد اقتصادی دولت انجام شد؛

الزام دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به موقع عیدی بازنشستگان

الزام دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به موقع عیدی بازنشستگان

رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد عیدی بازنشستگان را سریعا پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، موضوع تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مسئولان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تغییراتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده ایجاد کرده‌اند ارائه دادند.

رئیس جمهور تاکید کرد: بودجه با نگاهی واقع‌بینانه به درآمدها و منابع کشور دیده شود و مسئولان سیاست‌های دولت را در چارچوب بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.

رئیسی گفت: ایجاد ثبات در کلیه متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و همه سیاست‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای باشد تا علاوه بر ثبات، سبب رونق سرمایه گذاری، تولید، کار آفرینی و اشتغال شود.

در ادامه این جلسه گزارشی از وضعیت بازار و روند قیمت‌ها ارائه شد و رئیس جمهور، وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی را ملزم کرد مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی در ماه پایانی امسال به عمل آورند و اجازه هیچ گونه افزایش قیمت کالاها را ندهند.

همچنین در این جلسه موضوع تأمین و پرداخت عیدی بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت و رئیسی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد حقوق و عیدی کارکنان و بازنشستگان را سریعاً پرداخت کنند.

کد مطلب 5429713
طیبه بیات

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