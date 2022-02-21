به گزارش خبرنگار مهر، صادق بوستانی صبح دوشنبه در نشست با فعالان قرآنی شهرستان دشتستان اظهار داشت: در راستای توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی در شهرستان دشتستان برنامه ریزی گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد فعالیت‌های قرآنی در شهرستان دشتستان اضافه کرد: نگاه دولت عدالت و کرامت مبتنی بر توسعه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی است.

سرپرست فرمانداری دشتستان ضمن تقدیر و تشکر نسبت به فعالیت‌های ارزشمند در عرصه‌های قرآنی بر لزوم توجه ویژه به تنوع بخشی در زمینه فعالیت‌های قرآنی تاکید کرد و به تشکیل و ایجاد ستاد فعالیت‌های قرآنی پرداخت.

همچنین در این نشست فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به برنامه‌های آتی پیش رو به ویژه ماه مبارک رمضان پرداخته شد.