سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیام امروز ملت ایران به دشمنان خود همان پیامی است که امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۲ و هنگام تبعید به ترکیه به دنیا مخابره کرد و این بود که ملت ایران جز خدا از هیچ‌کس نمی‌ترسد؛ پیامی که در طول تاریخ انقلاب اسلامی بارها از سوی نسل‌های مختلف ملت ایران تکرار شده است.

وی افزود: دانش‌آموزان شهیدی که قربانی جنایت آمریکایی‌ها شدند، دانشجویانی که با تسخیر لانه جاسوسی پیام استقلال‌خواهی ملت ایران را به جهان رساندند و مردمی که بیش از ۲۴۰ شب در صحنه حضور داشتند، همگی همین پیام را مخابره کردند؛ اینکه ملت ایران به وعده‌های الهی ایمان دارد و در برابر تهدید و فشار قدرت‌های بزرگ عقب‌نشینی نمی‌کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: حضور مستمر مردم در صحنه نشان می‌دهد که اتکای ملت ایران به قدرت‌های مادی نیست، بلکه ایمان، اعتماد به وعده‌های الهی و اراده ملی، پشتوانه ایستادگی کشور است.

رفیعی‌آتانی با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: جنایتکاران باید بدانند که ملت ایران با تهدید و اقدامات خصمانه از مسیر خود عقب‌نشینی نمی‌کند و پاسخ این جنایت‌ها را در چارچوب اراده و توان خود خواهد داد.