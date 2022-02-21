اولین واکنش ویلموتس به برکناری از باشگاه مراکشی/رقم غرامت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه راجا کازابلانکا روز گذشته برای تعیین وضعیت سرمربیگری این تیم تشکیل جلسه دادند و در نهایت مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی خود را کنار گذاشتند.

ویلموتس در مدت حضورش در باشگاه راجا نتوانست رضایت هواداران و رسانه‌های مراکشی را جلب کند و برای کناره گیری از این تیم تحت فشار بود.

این مربی بلژیکی که سابقه کار در تیم ملی ایران را هم دارد، درباره کنار گذاشتنش از باشگاه راجا به سایت lavenir گفت: من به تصمیم و رای دموکراتیک احترام می‌گذارم.

وی همچنین از عملکردش در تیم راجا دفاع کرد و گفت: در سال ۲۰۲۲ و با ورود بازیکنان جدید در نقل و انتقالات زمستانی، هیچ شکستی متحمل نشدیم، اما به تصمیم احترام می‌گذارم.

این صحبت‌های ویلموتس تایید کننده اخبار رسانه‌های مراکشی است که مدعی بودند مدیران راجا برای اخراج و یا ادامه همکاری با ویلموتس دچار اختلاف و دو دستگی شده‌اند.

همچنین مبلغ غرامت ویلموتس از تیم راجا هم از جمله مسائلی است که در روزهای اخیر و به ویژه بعد از انتشار خبر اخراجش گمانه زنی‌های زیادی را به دنبال داشته است.

در حالی که حتی خبرهایی مبنی بر غرامت ۶۵۰ هزار یورویی ویلموتس در مراکش منتشر شده بود، سایت elbotola مدعی شد این مبلغ ۲ میلیون درهم یعنی حدود ۱۸۶ هزار یورو است.

ویلموتس با وجود برکناری از هدایت تیم راجا، احتمالاً تا ما ژوئن در مراکش می‌ماند چون دخترش در این کشور به مدرسه می‌رود.